Unkarissa villihevosena kasvanut Taistelu Jaska uusiin käsiin - ”Kyllä paikalliset suomenhevosen nähdessään kummastelivat, että mikä ihme se tuo on”

Terhi Piispa-Helisten

Taistelu Jaska on siirtynyt Antti Tupamäeltä Itä-Uudellemaalle Loviisaan ja Mikael Lindgrenille. Ruunalta löytyy vauhtia ja voimaa, mutta epävarmuus on ehkäissyt jatkuvamman menestyksen.

9-vuotias Taistelu Jaska hakee uutta nostetta uralleen Mikael Lindgrenin tallista. Vermon pariin otteeseen valloittanut Siporin poika on kisannut 52 kertaa. Ykkössijoja on lohjennut seitsemän ja muita totosijoja 13 kappaletta. Taistelu Jaskan voittosumma on 18 330 euroa, ja ennätys kirjataan luvuin 25,7. Se syntyi toukokuun alussa ruunan viimeistä edellisessä kisassa laukan rasittamana.

Epävarmuus on muutenkin lyönyt leimaa Taistelu Jaskan menolle. Ruunan uran laukkaprosentti on 62, ja tämän kauden osalta vastaava lukema on peräti 82.

Taistelu Jaskan emälinja on mielenkiintoinen, sillä ruunan sukupuussa on toisen emän kohdalla vuoden 1992 kuningatarkisan kakkonen A.M. Tuli.

Aiemmin Kati Hanhimäellä ja Antti Tupamäellä valmentautunut Taistelu Jaska on Loviisan kupeessa talliaan pitävälle Mikael Lindgrenille jo varsasta tuttu.

”Olin vieressä, kun Taistelu Jaska syntyi. Sillä oli suomenhevoselle tavallisuudesta poikkeava kasvuympäristö, sillä Taistelu Jaska vietiin varttumaan Unkariin, lähelle Itävallan rajaa. Siellä se on villihevosena kasvanut”, Mikael Lindgren kertoo.

”Ei se ihan tavatontakaan suomenhevoselle ole. Taistelu Jaskan nuorempi veli Vastatuuli ja monet Hedmanien huippuhevoset ovat myös olleet Unkarissa varsana. Keski-Unkarihan on ihan flat, mutta pohjoisessa on vuoristoa. Siellä saattaa olla laumassa satoja hevosia, niitä tulee sinne muun muassa Ruotsista. Unkarista löytyy varsalle monta pluspuolta. Varsat saavat olla suurissa laumoissa luonnollisessa ympäristössä. Ilmastokin on ihanteellinen. Kyllä paikalliset suomenhevosen nähdessään kummastelivat, että mikä ihme se tuo on.”

Lindgren sanoo, että suvukkaasta Taistelu Jaskasta on odotettu enemmän.

”Hevonen tuli tänne meille aika pian tuon Härmän 30. toukukuuta kisan jälkeen. En tiedä syytä ruunan epävarmuuteen. Mulla on täällä toinenkin siporilainen (Ukkosen Jymy), ja se on samanlainen. Yritetään keksiä Taistelu Jaskalle jotain. Vaivainen se ei ole. Mietitään kengitystä ja varustemuutoksia. Kun hevonen ei ole mennyt toivotulla tavalla, niin asetuksia täytyy vaihtaa. Potentiaalia ruunassa on kovasti”, Lindgren lausuu.

Hän sanoo ajaneensa Taistelu Jaskalla kotona pari kertaa. Tuleviksi päiviksi ruuna lähtee valmentautumaan Loviisan radalle, josta Lindgren on vuokrannut pari karsinaa.

”Treenataan hetki radalla, ja koetetaan päästä jyvälle ruunasta. Ajattelin ilmoittaa Taistelu Jaskan jo ensi viikon torstaille Lappeenrantaan, niin saadaan hevosesta parempi kuva. Ruuna vaatii varmasti aikaa, ja sitä sille annan, niin kuin annan kaikille hevosille, jotka haluavat yrittää”, Lindgren linjaa.

Lindgren muistetaan lämminveristen – muun muassa Solvallan sankari ja vuoden 2002 Kultaloimen voittaja Jimmy Greavesin – taitavana laittelijana. 64-vuotiaasta valmentajasta vaikuttaa nyttemmin sukeutuneen tyystin suomenhevosmies, sillä treenilistalla on ainoastaan kotimaisen rodun edustajia.

”Oli mulla jo kauan, kauan sitten suomenhevosia, mutta välissä oli sitten pelkästään lämminverisiä. Tässä on nytkin yksi lämpöinen, mutta se ei tule vielä aikoihin starttiin. Suomenhevoset ovat mukavia luonteeltaan, oikeita persoonia. Esimerkiksi Ukkosen Jymy on kuin koira, kun sen suurimmat haasteet on selätetty. Se seuraa mua postilaatikollekin, ja sillä voisi laittaa vaikka mummon ajamaan. Kyseessä on tosi viisas hevonen. Lämminveriset ovat helpompia, mutta suomenhevosista saat paremman kaverin, kun kohtelet ja koulutat niitä oikein”, Lindgren sanoo.