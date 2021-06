Jättisukuinen Urchin Isto Kuismalle - tallikaverit mainiossa iskussa

Jukka Heiskala

Hyviä uutisia Isto Kuisman tallista.

Kahdeksanvuotias ruuna Urchin (i. Muscle Hill ja ee. supertamma Emilie Cas EL) on mennyt 12,6 ja tienannut yli 77 tuhatta euroa, joten mistään tavallisesta ravurista ei ole kyse. Kuitenkin hevosen viime voitosta Solvallassa on vierähtänyt melkein pari vuotta. Nyt Olavi Nikkisen omistama Urchin on siirtynyt Kouvolaan Isto Kuismalle. Kyseisen valmentajan hevoset kulkevat hyvin eli jospa kouvolalainen löytäisi avaimet tähänkin ruunaan?

"Tuli hetki sitten ensi kertaa ajamasta Urchinilla, eikä vaikuta mitenkään toivottomalta", Kuisma arvioi.

"Hevosella on kiistatta kykyjä, mutta myös työsarkaa riittää. Kuitenkin se vaikuttaa yhteistyöhaluiselta ja olen optimistinen sen suhteen, että saadaan vielä tuloksia. Aikaista on vielä arvioida, kun hevonen tuli pari päivää sitten, mutta tällä hetkellä näin."

Tallilla menee lujaa?

"Kivaa kun saamme tiimin kanssa vähän tuloksiakin kovalle työllemme. Nyt esimerkiksi tultiin Vermosta jo aamun puolella ja alettiin sitten hommiin viideltä että saatiin hevoset hiitattua ennen kuumaa aikaa. Tähän olen oppinut Keski-Euroopan aikoinani. Joskus silloin kun tultiin raveista kuumana aikana, aloitettiin hiittipäivä samoilla silmillä."

"Vermosta tuli Hosianna Sisulla hyvä palkinto (5000 euroa) ja Delightful Momentilla on nyt jännää ensin lauantaina Kouvolassa, sitten Suur-Hollolan välierässä. Hevonen on mennyt eteenpäin mukavasti. Välillä oli ajatus, että Kouvola voi olla vähän prepare, mutta ruuna tuntuu niin hyvältä, että kyllä ihan tosissaan ajetaan voitosta. Sellainen reipas maili on sitä paitsi varmasti paras terävöitys Suur-Hollolaankin. Siellä pätavoite on välierä, vasta sen jälkeen voi ruveta suunittelemaan finaalia jos voi. Keskiviikon kumpikin hevonen, Anything Goes ja Bean Dream, kuuluvat mahdollisiin pärjäjiin. Anything Goes taisteli hyvin vaikeista asemista Kuopiossa ja Bean Dreamilla sattui vähän nolosti. Plastatusta kaviosta lensi rautakenkä ja se päivä oli pilalla, mutta epätahtisenakin se kulki lujaa, varoitus siitä!"

"Olemme satsanneet entistä nuorempiin hevosiin, ja jatkokin tuntuu jännältä. Yksilöllistä työtä koitetaan tehdä jokaisen yksilön kanssa."