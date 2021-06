Vermo kehitti uuden rahakkaan TammaCupin Derbyn yhteyteen

Ville Toivonen

Vermossa satsataan tammaenergiaan uuden ennakkomaksullisen suurkilpailun muodossa. Kuvan Forgive Me My Sins ei liity tapaukseen.

Pääkaupungin raveissa pannaan jo tänä syksynä pystyyn Vermon TammaCup lämminverisille. Kisa on tasoituslähtö ja siihen saa ilmoittautua alle 30000 tienanneilla tammoilla. Myös matalempien sarjojen tammoille on oma karsintansa. Voit lukea tarkemmin säännöitä linkistä löytyvästä Vermon omasta tiedotteesta, josta pääsee taas kisan sääntöihinkin. Ykköspalkinto on vähintään 10000 euroa.

Finaali ajetaan Derbyn finaalin päivänä lauantaina neljäs syyskuuta. Karsinnat ratkaistaan viikkoa ennen Derby-karsintoja eli keskiviikkona 18. elokuuta. Kisaan ilmoittaudutaan 2.8. maksamalla ilmoittautumismaksu 150 euroa. Toisin kuin joissain tiedoissa mainitaan, kisa on avoin kaikille lämminveritammoille, jotka täyttävät sarjamäärityksen, ei vain Suomen rekisterissä oleville.

"Ennakkomaksulliset kisat ovat osoittaneet hyvän kysyntänsä monella raviradalla, esimerkiksi Pilvenmäki Specialissa tai Jokimaa Tekee Tähtiä -kisassa", aloittaa Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi.

"Tammoille ei ole liikaa lähtöjä, joten halusimme vastata siihen, että nousevat tammat saavat tilaisuuden kilpailla isosta palkinnosta. Toisaalta halusimme laittaa ilmoittautumispäivän mahdollisimman lähelle itse kilpailua.

Pääset tästä Vermon tiedotteeseen TammaCupista.