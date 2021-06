Mikko Lilleberg Kuopion raviradan ratamestariksi

Antti Savolainen

Kuopion ravirataa mestaroi jatkossa Mikko Lilleberg.

Kuopion Ravirata Oy on palkannut Mikko Lillebergin hoitamaan ratamestarin tehtävää. Lilleberg on tullut tunnetuksi ravivalmentajana ja ohjastajana niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Viime vuodet Lilleberg on työskennellyt hevosalan ulkopuolella. Uusi ratamestari tulee perehtymään työhönsä alueen pääratamestarin Antti Jaaran opastuksella.

Sorsasalon kaviouran kuntoon ja radanhoitokalustoon on tehty äskettäin panostuksia, jotta pystytään takaamaan hyvät ja turvalliset kilpailu- ja harjoitusolosuhteet. Kavioura on mm. mallinnettu drone-kuvauksin ja seuraavana toimenpiteenä radan rakenteet kartoitetaan maaperänäyttein. Tämän jälkeen tehdään jatkosuunnitelmat radan kunnostamistarpeesta. Myös varikkoalueen kunnostamistyöt jatkuvat. Uudet kalustohankinnat mahdollistavat ratamestarille sujuvan radan hoidon tulevaisuudessa.

"Olemme todella tyytyväisiä saadessamme Mikko Lillebergin tietotaidon käyttöömme. Mikko keskittyy pääasiallisesti radan hoitoon ja radanhoitokaluston kunnossapitoon. Mikko on todella hyvä persoona, ja täydentää hyvin Kuopion raviradan organisaatiota”, toteaa Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen.