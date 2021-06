Antti Lehtisalon kasvattien määrä hipoo 50:tä – Googoo Gaagaan ensimmäinen viisikko saa ensi vuonna seuraa

Suomen Hippoksen pitää kyetä uudistumaan sisältäpäin, entinen puheenjohtaja katsoo. "Maailman muuttuessa meidän jokaisen on jumpattava näkökulmiamme ja katsottava yhteistä parasta."

4-vuotiaana 13,7 ennätyksekseen juosseen Katie Alen (Muscles Yankee – Ripley – Ride The Night) toinen varsa Ranger Ale on Googoo Gaagaasta, ja tamma astutetaan uudelleen samalla orilla. Antti Lehtisalo, Katie ja Ranger kuvattiin Paula Stenbergillä Hämeenkoskella.

Hevoskasvattaja Antti Lehtisalo, joka on hevosväelle tuttu Suomen Hippoksen entisenä puheenjohtajana, lähes säteilee tyytyväisyyttä. Oman kasvatin Katie Alen toinen varsa on sulavaliikkeinen nuorimies.

Sen ja neljän muunkin tämän vuoden kasvatin isä on Googoo Gaagaa. Lehtisaloon ovat tehneet vaikutuksen aikansa ME-orin, 3-vuotiaana 08,9, ensimmäiset jälkeläiset.

Erityisen vaikuttunut hän on sen ensimmäisistä ikäluokista Ruotsissa. Robert Berghin valmentamat Power ja Hail Mary veivät vuonna 2016 syntyneiden tärkeimmät ikäluokkalähdöt 3- ja 4-vuotiskausina.

"Kun Oskari Mäenpää ilmoitti, että Sahara saa Googoo Gaagaan pakastetta ja siitä voi varata viiden tamman paketin, soitin heti seuraavana aamuna", hän muistelee viime vuoden kevättä.

Ensi kesälle on suunnitteilla vielä kaksi varsaa . "Parasta on hinta–laatu-suhde ja se, että oria on helppo käyttää lähes minkäsukuiselle tammalle vain."

Lehtisalon kasvattajanimellä Kuusaan Virmalla yhtä vaille 50 varsaa. Tämän vuoden ikäluokka, seitsemän varsaa, oli ennätys.

Siitostammojen kaarti ehti kasvaa jo kahdeksaan, mutta nyt niistä kaksi on juuri myyty varsoineen uusille omistajille. Omistukseen jää kuusi.

Lehtisalo tarkkailee muiden kasvattajien tavoin tulevaa mietteliäästi. Vaikka valtion budjetista täydennetään vielä vuonna 2024 hevosalalle muiden Veikkauksen edunsaajien tavoin niitä rahapelikertymän tuottoja, joita Veikkaukselta maksatetaan, on jatko epävarma.

"Tietty kasvattajien ja tammojen volyymi on ja uusia ihmisiä on tulossa alalle, mutta jos toiminnan tasoa ei pystytä turvaamaan ylimenokauden jälkeen, joudutaan miettimään, miten koko hevoskentän toimintaa painotetaan."

Lehtisalo painottaa, että valtiontuen vähetessä painopistealueet on sovittava selviksi, sillä muutoksilla on välillinen vaikutus kaikkiin alalla toimiviin.

"Suomen Hippoksella on toki suunnitelmia, mutta ainakin itse pohdin, pitäisikö vielä kerran perata koko hevosalan toimintakenttä objektiivisesti, ulkopuolisin silmin. Antero Tupamäen selvitys jäi kuitenkin kesken ja siksi katse kohdistuu tässä maa- ja metsätalousministeriöön", hän arvioi.

Tupamäki oli maa- ja metsätalousministeriön selvitysmies alkuvuodesta 2018. Hänen työnsä jäi kesken, kun lämminverivarsojen väärin tehtyä tunnistamista koskeva vyyhti alkoi purkautua maaliskuun alussa. Lehtisalo päätti itse erota Suomen Hippoksen johdosta ja hänen puheenjohtajuutensa jäi puolta vuotta vaille täydestä kaudesta.

Lehtisalo ei ole halunnut selittää tapahtumia eikä tee sitä nytkään. Tuolloin hänen yksi tammansa oli viettänyt talven Tanskassa ja varsonut siellä.

Siitä asti kaikki Kuusaan Virman tammat ovat varsoneet Suomessa. Lehtisalo käyttää tammoille pakastespermaa, ja ne ovat tiinehtyneet hyvin.

Orivalinnoissa hän kertoo suosivansa kansainvälisten kärkioriiden kuten Muscle Hill ja Ready Cashin takana tulevia oreja, joiden hinta ei ole aivan kallein.

Valinnoissa hän käyttää pohjana Bloodbankenia ja hakee omiin havaintoihinsa tarvittaessa näkökulmia Henrikki Halmeelta.

Puolustushallinnon tehtävissä koko työuransa tehnyt Lehtisalo on luottanut hevosensa aina ammattilaisten käsiin. Nykyisistä tammoista kaksi asuu Paula Stenbergillä Hollolan Hämeenkoskella, kaksi Krista Skutnabbilla Lahden Nastolassa ja yksi tamma on Kallelassa Nivolan pariskunnalla Uudessakaupungissa ja yksi Anniina Pohjoiskankaalla Alajärvellä.

"Kaikki lähtee siitostamman hyvästä hoidosta. Tammat ovat sellaisella ammattilaisilla, jotka osaavat tarkasti joka vaiheen."

Raviurheilua ja kasvatusta tarkasti seuraavia on puhuttanut Suomen Hippoksen sisäinen toiminta. Hevosurheilu-lehdessä on esitetty kriittisiä äänenpainoja ennen kaikkea valtuuskunnassa harjoitetusta alueellisten intressien puolustamisesta, joka ohittaa esimerkiksi hallitusvalinnoissa ehdokkaiden monipuolisen osaamisen.

Entisenä puheenjohtajana Antti Lehtisalo ei halua kritisoida ketään yksittäistä henkilöä tai toimijaa.

"Esteenä eivät ole sen enempää hallitus kuin valtuuskunta tai niiden toimivalta. Mutta jos ollaan laput silmillä eikä valita ihmisiä, jotka katsovat kokonaisuutta yksittäisten asioiden sijaan, ala ei kehity", hän muotoilee.

Koko ajan tärkeämmäksi kokonaisuuksien hahmottaminen käy, jos valtiontukien pudotessa koko hevosalalla pyörivä rahamäärä vähenee ja joudutaan määrittelemään, mihin rahat painotetaan niin, että niistä saadaan suurin hyöty.

"Järjestössä muutoksen on siis lähdettävä sisältäpäin. Ja kompromissejakin tarvitaan."

Suuntaus irrotautua luottamustehtävien päällekkäisistä sidonnaisuuksista yksittäisiin alueisiin tai jäsenjärjestöihin on siksi välttämätöntä.

Lehtisalo katsoo, että jokainen Hipposta perustamassa ollut hevosjalostusliitto on tuonut noin sadan vuoden aikana järjestöön paljon. "Mutta maailman muuttuessa meidän jokaisen on jumpattava näkökulmiamme ja katsottava yhteistä parasta."

Sinänsä hevosjalostusliitoilla on hänen mukaansa edelleen merkittävä tehtävä kasvatuskentässä. Työ on kuitenkin selvästi muuttunut kasvatuksen osalta neuvonnalliseen suuntaan, kun uusia hevosenomistajia tulee mukaan eikä kaikilla ole kontakteja ja tuntumaa alaan ennalta.

