Timo Nurmos: Elitloppet-hevonen Seismic Wave, 08,5, voi mennä 08 Mikkelissäkin

Terhi Piispa-Helisten

Seismic Wave ja Hannu Torvinen sopivat Kymi GP:ssä hyvin yhteen, ja sama valjakko jatkanee valmentaja Timo Nurmoksen mukaan yhteistyötä Mikkelissä.

Seismic Waven valmentaja Timo Nurmos on vastannut kyllä St Michel -ajon järjestäjien kutsuun. Ruuna kiri vahvasti huonolta lähtöpaikalta 10 Kymi Grand Prixin kolmoseksi ajalla 11,8. Elitloppetin karsinnassaan ruuna jäi toivottomiin asemiin ja laukkasi kiriessään ulkoa loppusuoralle tultaessa huippuvauhdissa. Muuten kolmevuotiaana Lexingtonissa ruunien ME-aikaa sivunnut Seismic Wave (Explosive Matter) on voittanut uransa kilpailuja hyvällä prosentilla.

"Hyvä se on ollut käytännössä koko ajan, mutta aina ei saa hyvää lähtöpaikkaa tai muuten kaikki mene nappiin", Nurmos pohtii.

"Huipputasolla marginaalit ovat pieniä. Olin Kouvolassa tyytyväinen sekä hevoseen että kuskiin, ja eiköhän sama valjakko jatka Mikkelissä. Saa sitten nähdä olenko itse tulossa paikalle, vaiko vain hevonen ja hoitaja. Siitä on kyllä jo puolitoista vuotta aikaa, kun viimeksi Suomessa on käyty."

Onko Seismic Wavella vaihteita jäljellä ja mihin se voisi Mikkelissä yltää?

"Emme ole Euroopassa koskaan ajaneet sillä kokolapuilla, koska olemme koittaneet opettaa, ettei aina tarvitse olla alusta kiire. Nyt kuitenkin voi olla paikka koittaa niitä, ja ruuna on kyllä todella nopea pätkällä, oli se sitten alussa, lopussa vai missä. Kyllä se 08-tulokseen pystyy, jos olosuhteet sallivat."

Mitä tämän viikon startit tuovat Stall Nurmokselle?

"Menestystä, toivottavasti. Kaikilla ei ole niin hyvät paikat, mutta esimerkiksi Mellby Illusion (T86-8) menee kai nyt ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja lienee lähellä. Kolmevuotiaat Daven Port ja Lee Harvey Bros (T86-5) ovat hyviä, mutta jälkimmäinen joutui aika ulos. Perjantaina Cactus (T64-6) on liki Diamantstoetin finaalissa - siihen on tähdätty."

"Lauantain 75:ssä kaikilla on saumaa, mutta Aragorn AS (T75-5) on ainakin liki, jos saa keulan. En osaa sitä luvata, mutta nyt pannaan jekit ehkä perään, ja kyllä heppa aika lujaa osaa lähteä. Hachiko De Veluwen lähtöratakirous jatkuu, mutta hevonen on hyvä. Sillä kenkien riisumista varmaan säästetään hamaan tulevaisuuteen, siihen kun joskus vielä saadaan hyvä paikka. Hachikolle kuuluu hyvää, ja kyllä se menestyskin vielä tulee."