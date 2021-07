Välähdys voi hyvin mutta kuninkuuskisa jää väliin - ”Onhan se tavallaan raivostuttavaa, että ollaan noista matseista sivussa”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ville Korjuksen vauhtimylly Välähdyksen 102 kisaa käsittävän uran voittoprosentti on kunnioitusta herättävä 50. 19,4-aikainen superjuoksija voitti huippukaudellaan 2017 Nordic Kingin ja Pohjoismaiden mestaruuden. Kuninkuuskisassa ori ylsi tuona vuonna kolmanneksi, mikä on Välähdyksen paras sijoitus seppeletaistossa.

MT Ravinetti uutisoi talvella, että suomenhevospuolen kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Nordic King ja Pohjoismaiden mestari Välähdys loukkasi oikean etujalkansa hankositeen. Oriin osaomistaja ja valmentaja Ville Korjus spekuloi tuolloin, että radoille palataan alkukesällä.

Kun kalenterista kääntyi esille heinäkuu, eikä Välähdystä ole tositoimissa vieläkään näkynyt, on aika kysyä Korjukselta, missä ori luuraa?

”Tässä Välähdystä parhaimmillaan narun päässä taluttelen. Aika hyvää kuuluu hevoselle. Helteillä ei ole hirveästi hikoiltu, vaan on keskitytty siitoshommiin tässä kotona. Tämä kesä sujuu tällä kaavalla”, Korjus vastaa.

Hän jatkaa, että hankosidevamma on parantunut odotuksien mukaisesti.

”Kävimme pari kuukautta sitten Kouvolan klinikalla, ja Sjöbergin Taina sanoi toipumisen sujuneen mukavasti. Hän näki, että kuukauden voisi ottaa vielä kevyemmin, mutta me on otettu nyt kaksi. Yleensähän tämänkaltaiset vammat paranevat hyvin, mutta riski uusiutumisesta vaanii, jos hätäilee. Maltti on valttia”, Korjus sanoo.

Hänen mukaansa Välähdyksellä on ollut tammoja tänä vuonna nelisenkymmentä.

”Tarkkaa lukemaa en osaa suoralta kädeltä sanoa, kun on ollut uusia tammoja ja uusittavia tammoja. Luku on joka tapauksessa tyydyttävä. Välähdys sai pari vuotta niin suuria määriä, että lasku oli odotettavissa. Lisäksi kun nimi on pois otsikoista, niin se näkyy heti kysynnässä. Tämä on suhdanneherkkää hommaa”, Korjus kertoo.

Välähdyksen ensimmäinen – pieni sellainen – ikäluokka on nyt kolmevuotias. Korjuksella itsellään on kolme Välähdyksen vesaa, kaksi 2-vuotiasta ja yksi vuoden ikäinen.

”Sitä ensimmäistä menestyjäähän sitä jokaisen siitosoriin omistaja odottaa. Mun 2-vuotiaat välähdysläiset ovat tosi positiivisia, ja olen niiden suhteen odottavalla mielellä. Niissä on isänsä leimaa: kevyttä rakennetta, pitkää kaulaa ja pitkää vuohista. Turo tulee molempien kaksivuotiaiden emälinjalta aika läheltä, ja varsat ovat isäänsä helpompia käsitellä. Tietenkin tuo Välähdyksen sisukkuus kääntyy radoilla eduksi. Näyttää kuitenkin siltä, että Turo emälinjalla sopii hyvin Välähdykselle”, Korjus analysoi.

Hän kertaa, että kesän kisat, kuninkuuskamppailu mukaan luettuna, ovat Välähdykseltä vääjäämättä ohi.

”Onhan se tavallaan raivostuttavaa, että ollaan noista matseista sivussa. Syksyn puolella palataan radoille, ja vaikka tässä kesälläkin jo tultaisiin starttiin, niin kuninkuuskisa jää väliin, se on varmaa. On se niin rankka kokonaisuus, että sinne ei kannata lähteä heilumaan vaillinaisin valmisteluin.”

Korjuksen mielestä Välähdyksen ”pakkolomassa” on ollut myönteisetkin puolensa. Hänen mukaansa ori tuntuu nuorentuneen monta vuotta.

”Nyt näkee, että ori oli loman tarpeessa. Siitoshommaa tehdään toista vuotta tässä kotona. Pari vuotta kuljettiin Loviisassa Sundsvikin oriasemalla joka toinen aamu hyppäämässä, ja siihen sitten vielä kilpailureissut päälle. Ne olivat Välähdykselle kovia aikoja, mutta nyt ori on saanut vetää kunnolla henkeä.”

Myös Korjus kuulostaa latautuneelta ja levolliselta.

”Joo, aika kiva tila on päällä, kun ei ole enää mitään paineita. Välähdyksellä on jo 12 vuotta ikää, ja kaikki on vähän niin kuin saavutettu. Ori on ravannut rahaa puoli miljoonaa, ja jos jotain sen päälle tulee, niin se on pelkkää plussaa. Toki Välähdyksellä on mahdollisuudet juosta vielä reippaastikin kilpaa, sillä sitä ei ole koskaan laitettu treeneissä mitenkään ylikoville”, Korjus pohtii.

”Pakkopärjäämisen tunne ei ole kiva fiilis. Miettii vaikka loistavaa Parvelan Retua. Ori jää kerran kakkoseksi, ja heti ollaan pettyneitä. Aika ankaria ovat sellaiset odotukset omistajille ja valmentajalle”, Korjus pohtii.