St Michelin korttipakka rajuun uusjakoon – valitettava vetäytyminen, mielenkiintoisia nimiä tilalle

Ensi viikon sunnuntaina ravattavan St Michelin osallistujalista on voimakkaan turbulenssin kourissa.

Terhi Piispa-Helisten

St Micheliin saapuva Vitruvio voitti viime kesänä Kymi Grand Prix'n Björn Goopin valmennuksessa ja ohjastuksessa. Ori on sittemmin palannut Alessandro Gocciadoron treeniin.

Face Time Bourbon on kärsinyt italialaisori Zacon Giolle kaksi tappiota, ja toisin kuin piti, ranskalainen supertähti ei saa mahdollisuutta revanssiin Mikkelissä. Holger Ehlertin valmentama Zacon Gio on vetäytynyt St Michel -ajosta, ja ori on ilmoitettu starttiin samaiselle päivämäärälle Italian Tarantoon.

”Näin on, Zacon Gio kilpailee Mikkelin sijasta Italiassa. Syystä, jota tarkemmin en tiedä, Zacon Gion omistaja oli kääntänyt kelkkansa. Ehlertit (Holger ja hänen vaimonsa Anne) olivat kyllä innoissaan tulossa Mikkeliin kohtaamaan oriillaan Face Time Bourbonin. Zacon Gion piti saapua vieläpä samalla lennolla Face Time Bourbonin kanssa”, valaisee Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen.

Eilen uutisoitiin, että myöskään toinen italialainen Bepi Bi ei saavu Etelä-Savoon. 4-vuotiskyvyn vetäytymisen syynä on kuume.

Sen sijaan Bepi Bin seurakaveri Vitruvio tulee uutena nimenä mukaan St Michel -listalle. Alessandro Gocciadoron huippuori muistetaan viimevuotisena Kymi Grand Prix'n sankarina. Silloin Vitruvio kilpaili tosin Björn Goopin väreissä.

”Minulla on se käsitys, että Gocciadoro tulee itse Mikkeliin ohjastamaan Vitruvioa. Lisäksi hänen tallistaan ilmoitetaan nelivuotiaiden Eugen Pylvänäisen Muistoajoon Bubble Effe”, Tiainen paljastaa.

Hänellä on lisää mielenkiintoisia uutisia. Kotimaan kaartia vahvistaa Suur-Hollola-kolmonen Run For Royalty.

”Esitimme kutsun Pekka Korvelle, ja hän vastasi, että kiitos, tulemme mielellämme.”

Tämä tarkoittaa Tiaisen mukaan sitä, että Suur-Hollola-voittaja MAS Champ ei kilpaile St Michelissä.

”Asian piti ratketa vasta huomenna, mutta juttelin jo Ihalaisen Jutan kanssa. He päättivät jättää St Michelin tällä kertaa väliin, kun MAS Champillä on vähän rutiinia näin kovaan lähtöön, eikä maili ole ruunalle paras matka”, Tiainen kertoo.

Eivätkä uutiset jääneet tähän: häikäisevä ranskalainen konkaritamma Billie de Montfort liittyy St Michelin osallistujajoukkoon.

”Billie de Montfortin ohjastaja ei ole vielä tiedossa”, Tiainen sanoo.

Palapelissä on uusien nimien myötä enää yksi paikka vapaana. Tiaisen mukaan sen täyttää ruotsalaishevonen. Nimi on vielä hämärän peitossa, mutta varmaa on se, että hevonen ei tule Mikkelin vakiovieraan Daniel Redénin tallista.

”Redén sanoi ”nej tack”. Hänellä ei tällä kertaa ollut sopivaa hevosta St Micheliin”, Tiainen lausuu.

Sunnuntaina 18. heinäkuuta ravattavaan St Michel -ajoon kutsutaan kahdeksan hevosta. Listalla ovat tällä hetkellä: Face Time Bourbon, Next Direction. Grainfield Aiden, Seismic Wave, Billie de Montfort, Run For Royalty ja Vitruvio.

St Michel -ajon ykköspalkinto on 80 000 euroa. Jos voittaja viilettää alle Mikkelin rataennätyksen 08,9, lohkeaa siitä 10 000 euron bonus.