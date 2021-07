Kolmas erä jää toteutumatta: Odd Herakles ei starttaa Mikkelissä

Kuva: Elina Paavola

Kaksinkertainen Nordic King Odd Herakles passaa Suurmestaruuden. Ori keskittyy keskikesän siitoshommiin ja Ruotsissa kilpailemiseen. Kylmäverikuninkaan vieressä huiskuttelee tuoreimman Nordic King-voiton ohjastanut Mats E Djuse.

Juhannuksena Nordic Kingissä ja toukokuun lopussa Elitkampenissa H.V. Tuurin tuimissa taistoissa kakkoseksi jättänyt norjalaishirmu Odd Herakles ei saavukaan Suurmestaruuteen. Oriin valmentaja Fredrik Fransson ilmoitti kesäkuussa, että heidän suunnitelmissaan olisi iskeä Odd Heraklesilla 17. heinäkuuta Mikkelissä Järvsöfaksin ME-tuloksen 17,9 kimppuun.

”Valitettavasti näin on asian laita, ettei Odd Herakles kilpaile Suurmestaruudessa. Oriille on tulossa tammoja uusintakierrokselle, eikä Mikkeli mahdu tänä kesänä suunnitelmiin”, vahvistaa Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen.

Hänen mukaansa onni on, että suomenhevosten puolella riittää tasoa. Tuoreen Suur-Hollola-ajon ykkösen Parvelan Retun taustavoimiin Tiainen aikoo olla pikimmiten yhteydessä.

”Parvelan Retulle olisi siitosoriina kova ennätys varmasti sopiva kimmoke tulla mukaan. H.V. Tuurin taustavoimat ovat ilmaisseet eri yhteyksissä aikomuksensa startata Mikkelissä. Samoin Suur-Hollola-ajon väliin jättäneen Lissun Eerikin porukat ovat sanoneet, että tähtäin on Suurmestaruudessa”, Tiainen luettelee.

St Michelin puolella nuotitus pätee edelleen. Ravi-Euroopan valovoimaiset tähdet Face Time Bourbon ja Zacon Gio ovat tulossa, samoin Timo Nurmoksen kanuuna Seismic Wave. Kotimaan osastosta ovat osallistumisensa vahvistaneet viimevuotisen St Michelin SE-tuloksella 08,9 nimiinsä vienyt Next Direction ja juhannuksena Käyttöauto Maililla juhlinut Grainfield Aiden.

Aiemmin osallistujalistalla olleista 4-vuotias italialaislupaus Bepi Bi joutuu jättämään St Michelin väliin. Alessandro Gocciadoron suojatilla on Corriero dello Sportin mukaan ollut kuumetta parina päivänä.

Suur-Hollola-sankari MAS Champ sai eilen kutsun.

”Juttelin juuri hetki sitten Antti Ojanperän kanssa, ja sovimme, että palaamme torstaina asiaan”, Tiainen valaisee.

Jos MAS Champin taustavoimat ottavat kutsun vastaan, on kaksi paikkaa vielä täyttämättä.

”Meillä on ollut tavoitteena saada mukaan kaksi hevosta Keski-Euroopasta, kaksi Ruotsista ja neljä Suomesta. Jos MAS Champ tulee, niin sitten olisi tilaa vielä yhdelle ravurille Ruotsista ja yhdelle Suomesta.”

Tiainen jatkaa, että menestystreenari Daniel Redén on heidän vakiovieraansa. Hänen valmennettavalleen on St Michelissä paikka, mikäli Redén haluaa startata Mikkelissä.

”Double Exposure kilpailee keskiviikkona Lindesbergissä, mutta tammalla taidetaan tähdätä Hugo Åbergs Memorialiin. Missle Hill voisi olla myös sopiva hevonen Mikkeliin, mutta sen, minkä Redén tahtoo tänne lähettää, niin sille on paikka olemassa.”

St Michel -viikonlopun lipunmyynti on käynnistynyt Tiaisen mukaan liukkaasti.

”Lippuja on myyty 2 000 per päivä, mikä on hyvä vauhti ravitapahtuman mittarilla. Vielä on 8 000 lippua per päivä myymättä. 10 000 katsojaa on tänä vuonna päiväkohtainen maksimi. Viime vuonna liput menivät kaupaksi nopeampaa, mutta silloin niitä oli myynnissä vain 2 500 per päivä, ja radan varteen oikeastaan vain 2 000”, Tiainen kertoo.

Etelä-Savossa koronatilanne on rauhallinen.

”Täällä ei pitäisi olla kiihtymisvaaraa eikä pelkoa kokoontumisrajoituksista. Kun hoitelimme lentokuljetusta hevosille ja neuvottelimme infektiolääkärin kanssa, niin hän kommentoi, että olisi ihme, mikäli St Michelin aikaan olisi Mikkelissä rajoituksia”, Tiainen sanoo.

EDIT: Lisätty kello 12.00 lainaus Bepi Bin kuumeesta.