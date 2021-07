Yllätysveto St Michelin viimeiselle paikalle – Reima Kuislan paluumuuttaja Evaluate täydentää kahdeksikon

Terhi Piispa-Helisten

Ruotsissa kilpaillut Reima Kuislan Evaluate jää Suomeen valmennukseen St Michelin jälkeen.

MT Ravinetti uutisoi tiistaina, että Reima Kuisla on aikeissa ottaa omistamansa Evaluaten Ruotsista takaisin Suomeen. Hänen suunnitelmansa saivat sinettinsä, kun Mikkeli kutsui Evaluaten ensi viikon sunnuntaina ravattavaan St Michel -ajoon.

”Hieno juttu. Ori jää Mikkelistä sitten Suomeen. Mihin, se pitää vielä katsoa. Täytyy myös keksiä Evaluatelle kuski St Micheliin. Sehän ei ole ongelma, Suomessa riittää hyviä ohjastajia. Katsotaan, keitä on vapailla markkinoilla”, Reima Kuisla kommentoi.

Hän jatkaa, että Evaluate tulee ensi viikon lopulla Suomeen samalla kuljetuksella niin ikään St Micheliin osallistuvien Vitruvion ja Seismic Waven kanssa.

Kuisla ilmoitti tiistaina etsivänsä tallilleen työntekijää. Sen suhteen ei vielä ole tärpännyt.

”Tarjouksia on jonkun verran tullut, mutta vielä ei ole natsannut. Kyllä se on vaan niin kuin sanoin, että ammattitaitoista väkeä on huonosti tarjolla. Uudellamaalla tilanne voisi olla toinen. Seinäjoki on kuitenkin niin ylhäällä. Periaatteessa tähän tarvittaisiin kaksi työntekijää, jotka voisivat tehdä hommia parina.”

Kuisla on St Michelin suhteen kokenut kehäkettu. Hänen viimeisin edustajansa kisassa oli viisi vuotta sitten startannut Surprise Lord.

”Ori oli kolmas ajalla 09,7. Se kilpaili mun treenistä, ja Surprise Lord oli silloin paras suomalainen”, muistaa Kuisla.

Orin edellä maalissa olivat ranskalaishirmut Un Mec d'Heripre ja Univers de Pan.

Sunnuntaina 18. heinäkuuta ravattavaan St Michel -ajoon kutsutaan kahdeksan hevosta. Listalla ovat Face Time Bourbon, Next Direction, Grainfield Aiden, Seismic Wave, Billie de Montfort, Run For Royalty, Vitruvio ja Evaluate.

St Michel -ajon ykköspalkinto on 80 000 euroa. Jos voittaja viilettää alle rataennätyksen 08,9, lohkeaa siitä 10 000 euron bonus.

