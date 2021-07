Coogal tarttui Aleksi Kytölän haaviin

Anu Leppänen

Aleksi Kytölä hankki talliinsa vahvistuksen, kun Coogal muuttaa karstulalaisen treeniin. Kuvassa Kytölä juhlimassa Haastajadivisioonan finaalivoittoa suojattinsa Wasa Thunderin kanssa.

Aleksi Kytölä on hankkinut omistukseensa ja valmennukseensa 5-vuotiaan Googoo Gaagaan ruotsalaisen pojan Coogalin. Ruuna on kilpaillut koko uransa ajan halmstadilaisen Johan Untersteinerin treenissä.

Coogal on vienyt 29:sta kisastaan nimiinsä kaksi. Lisäksi himmeämpiä totosijoja on kertynyt seitsemän kappaletta. Ruunan voittosumma on runsaat 32 000 euroa. Coogalin ennätys kirjataan luvuin 12,8aly.

”Asiallinen ruuna on kyseessä. Tuoretta verta haetaan, ja omia vanhempia hevosia siirtyy sivuun. Ollaan usein pärjätty näillä uusilla hankinnoilla. Hevonen tulee ensi viikolla meille. Katsotaan ruuna läpi ja aletaan ajaa kilpaa. Se on ihan starttikunnossa”, Aleksi Kytölä kertoo.

”Coogalin suku miellytti, ja se on tehnyt mukavia juoksuja. Voittaminen on ollut vähästä kiinni. Tuon sen luultavasti Suomeen kilpailemaan, sillä täkäläinen ajokulttuuri sopii ruunalle paremmin. Ruotsissa otetaan matkalla usein vauhti pois ja spurtataan lopussa. Suomessa mennään yleensä reippaampaa koko ajan.”

Kytölä lisää, että Coogal on ollut koko elämänsä Johan Untersteinerilla, ja usein jo pelkkä paikanvaihdos saattaa piristää hevosta.

Kytölä pitää tallejaan Uumajassa ja kotikonnuillaan Karstulassa. Hän on ollut kesän ajan Suomessa, ja mukana on valtaosa hänen valmennettavistaan.

”Kyllähän kotona on kivempi olla, kun täällä on omat paikat ja tutut maisemat. Treenattaville kuuluu ihan hyvää, ja olen ollut sillä tavalla tyytyväinen niiden esityksiin. Mikkelissä hevoset eivät tosin olleet tasollaan. Toinen puutui kovaan avaukseen ja toinen oli tauolta tukkoinen.”

Onko tarkoitus kuitenkin jatkaa edelleen kahden maan taktiikalla?

”Luultavasti. Ruotsissa on nyt muutama hevonen, ja syksyä kohti siirretään toimintaa sinnepäin taas enemmän. Uumajan tallista ei näillä näkymin luovuta, mutta mitään paineita tulevasta ei oteta”, Kytölä linjaa.