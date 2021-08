Kuningatarkisasta kaikkien aikojen jännitysnäytelmä – Antti Tupamäki: ”Tympäsee jonkun verran”

Kuningatarkilpailusta on tulossa kaikkien aikojen jännitysnäytelmä. Lauantaina viimeiseksi jäänyt Liisan Tulilintu oli mailin ykkönen, ja avausmatkan voittanut Hetviina jäi maililla hännille.

Terhi Piispa-Helisten

Liisan Tulilinnun voittoaika 22,0a on kuningatarkilpailun historian kolmanneksi kovin voittoaika. Kovempaa on menty vain Vermossa 2017, jolloin Virin Camilla voitti mailin ajalla 21,3a sekä 2011 Teivossa, jolloin I.P. Vipotiina voitti ajalla 21,5a.

Kisa kulki alusta asti Liisan Tulilinnun merkeissä. Harri Kotilaisen suojatti heläytti kuutosradalta suoraan keulaan ja veti koko matkan lujaa. Vaikka koko kierros mentiin 20,5-vauhtia, eilisestä taipumisesta ei ollut tietoakaan, vaan Liisan Tulilintu jatkoi hallittuun voittoon. Voittoaika 22,0a on Liisan Tulilinnun uusi ennätys.

Mailin häviäjä oli eilisen voittaja Hetviina, jonka juoksu meni totaalisesti pieleen sen juututtua koko matkaksi kolmannelle radalle. Yksi lähdön ja ehkä koko kuningatarkilpailun ratkaisuhetkistä nähtiin kierros ennen maalia, kun ykkösnumerolla sisäradalle jäänyt Suven Sametti ja kolmatta kiertänyt Hetviina havittelivat samaa paikkaa toisessa ulkona. Tapio Perttunen ehti täyttää paikan Suven Sametilla ennen Antti Tupamäkeä ja Hetviinaa, ja eilisen voittajan korpivaellus kolmannella jatkui.

Takasuoralla Hetviina alkoi menettää asemiaan ja jäi lopulta kauas kärjestä. Eroa voittajaan tuli kokonaisajassa 2,1 sekuntia, ja Hetviinan sijoitus oli yhdestoista, takanaan vain lähtöön pahasti laukannut Vennelmon Varma.

Kokonaiskisan kärjessä on avausmatkalla toiseksi ja maililla kolmanneksi sijoittunut Suven Sametti ennen nyt toiseksi kirinyttä Ciiran Tähteä. Kaksikon ero on 0,3 sekuntia. Kolmantena on maililla taustalta hyvin kirinyt Lakan Leija 0,7 sekuntia kärkeä jäljessä.

Kuninkuusravien vanhoihin viisauksiin kuuluu, että hevonen voi olla lauantaina hyvä ja sunnuntaina huono, mutta jos hevonen on lauantaina huono, tilanne ei muutu sunnuntaiksi hyväksi. Liisan Tulilintu todisti tätä viisautta vastaan, sillä eilisen taipumisen jälkeen harva uskoi sen voittoon maililla.

”Kävi mielessä, että tullaan tänään kumminkin tänne ja katsotaan, jos startti olisi tehnyt hengelle hyvää”, Harri Kotilainen kommentoi voittajahaastattelussa. ”Tehtiin pieniä varustemuutoksia, ja ehkä kaikki nämä asiat auttoivat, että se pystyi suorittamaan näin.”

Kotilaisen mukaan hevonen tuntui ennen lähtöä samalta kuin eilen.

”Ajattelin, että annetaan mennä tasaisen kovaa, eikä kinnailla. Se ei ainakaan auta sitä hevosta yhtään. Aika varmasti se piti kaverit takana, vaikka nosteli korvia pystyyn.”

Eilen 3,1 sekuntia kärjestä jäänyt Liisan Tulilintu nousi kokonaistilanteessa vain kymmenenneksi 2,5 sekuntia kärjestä jääneenä.

Hetviina on kokonaistilanteessa viidentenä 1,5 sekuntia kärjestä jäljessä.

”Tympäsee jonkun verran”, Antti Tupamäki kiteytti fiiliksensä muutama minuutti kisan jälkeen. ”Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt ottaa heti lähdöstä liinat kiinni, mutta ajattelin, että maililla pitää koettaa alussa vähän eteenpäin.”

Hetviinan taipuminen oli pieleen menneen juoksun jälkeen ymmärrettävä. Tupamäki oli tammaan tyytyväinen.

”Loppua kohti hevonen rupesi väsyessään vähän satsailemaan, mutta muuten se oli hyvällä ravilla ja muutenkin hyvän oloinen”, hän kuvaili.

Pitkälle matkalle Hetviina joutuu takaa-ajajan asemassa.

”Pitää yrittää säästää spurttia loppuun. Liisan Tulilintuhan siinä päräyttää keulaan, eikä pitkällä matkalla ole varaa kuolemanpaikallekaan ajaa. Kirihän on ollut tämän paras valtti, mutta saa nähdä, menikö hevonen jo nyt liian tyhjille.”

Kuusivuotias Suven Sametti täytti jälleen Tapio Perttusen odotukset.

”Tosi hyvä esitys taas”, Perttunen kiitteli. ”Kokonaiskisassa on tosi tasaista ja mielenkiintoista. Odotan tämän menevän myös kolme kilometriä hyvin.”

Perttusen mukaan etusuoran tilanteessa ei ollut tiukkaakaan, vaan Hetviina oli koko ajan kolmannella. Tupamäki kuvaili asemien hakua kilvanajotilanteeksi, jossa he pyrkivät samaan paikkaan.

Suven Sametin tavoin kisan ensikertalaisia on kahden matkan jälkeen toisena oleva Ciiran Tähti. Esa Holopaisen mukaan se oli maililla terävämpi kuin avausmatkalla.

”Molemmilla matkoilla on mennyt hyvin ja toivottavasti menee kolmannenkin matkan samalla lailla. Ekalla matkalla se oli vähän tahmea, mutta tänään se ainakin oli ihan normaali. Hyvissä asemissa ollaan”, Esa Holopainen iloitsi.

Kuningatarkilpailun kokonaistilanne löytyy Heppa-järjestelmän mobiiliversiosta