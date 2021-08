"Kun Ville saa moottorin pyörimähän kyllä se tuloo!"

Elina Paavola

Jouko Paavola on pitkänlinjan hevosmies. Ville Kalle toi taas yhden sulan hattuun voittamalla Pikkukunkun. Taustalla Juha Jokinen haastattelee Ari Moilasta.

Ennakkosuosikki Ville Kalle ehti laukkaamaankin alkumatkalla 600 metriä ajettuna, mutta vyöryi silti tasaisessa maaliintulossa ensimmäisenä maalilinjalle ennen johtanutta Huisi Hemmoa, voittajan perässä kirinyttä Kinderiä ja johtavan rinnalla juossutta Suvelan Rinssiä. Kilometriaika 2100 metrin ryhmäajossa oli 1.25,3.

"Ei ollut tarkoitus panna peliä jännäksi, laukka tuli yllätyksenä", ohjastaja Ari Moilanen puhalteli voittajahaastattelussa.

Kuski ei kertomansa mukaan ehtinyt huolestua pahasti.

"Saatiin porukka kiinni ja hevonen lähti kirissä hyvin etenemään", Moilanen kertaili.

Janne Paavolan omistaman orin valmennuksesta vastaa hänen isänsä Jouko Paavola ja hoitaja on Tuulia Paavola. Kokenut raviurheilija Jouko Paavola ei heittänyt kirvestä kaivoon kielletyn askellajin iskettyä, sillä Ville Kalle on pärjännyt aiemminkin laukan jälkeen.

"Vähän säikähytti, mutta luotin siihen, että ne ajoi aika reipasta tälle kelille keulassa. Aattelin, että kun Ville saa moottorin pyörimähän, niin kyllä se tuloo!", lapualainen hän kertoi haastattelussa.

Ja Ville Kallehan tuli. Ori nousi lopulta hallitun oloisesti kärkeen.

"Tarkkaan piti katsoa, että pysyykö ravilla. Luotin, että kyllä se puskoo viimeisen kymmenen metriä", Paavola kertaili.

Ville Kalle on voittanut uransa 23 startista 10 ja kerännyt 162 200 euron voittosumman. Vieskerin ja Nujuttaren pojan on kasvattanut Eija Kärkkäinen. Suurin voitto on Kriterium 4-vuotiskaudella. Pikkukunkun lisäksi ori on harjannut kotiin tällä kaudella jo Varsakunkun 5-vuotisfinaalin.

Pikkukunkun voittajista on vuosien varrella kasvanut useampia ravikuninkaita ja yksi kuningatarkin. Kuninkaat ovat Ponseri, Villihotti, Jokivarren Kunkku ja Evartti. B. Helmiina rökitti 2003 Lahden Pikkukunkussa myös orit.

Terhi Piispa-Helisten

Ville Kalle (nro. 11) kurotti Pikkukunkun voittajaksi ennen Huisi Hemmoa (3), Kinderiä (ulkorata) ja Suvelan Rinssiä (6).