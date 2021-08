Stallone syöksyy ruunaruhtinaan tittelin perään – raju Ruotsin mestari panee kampoihin

Terhi Piispa-Helisten

Parvelan Retun varjossa ikäluokkalähdöistä mojovan 126 650 euron tilin takonut Stallone tähtää Iikka Nurmosen ohjastamana ruunaruhtinaaksi.

Ilmoittautuminen Ylivieskassa perjantaina ja lauantaina käytävään Ruunaruhtinas 2021 -kisaan päättyi tänään maanantaina. Kotimaisista ruunista kiinnostavin nimi on kisan nuorin osallistuja, 6-vuotias Stallone. Mukana on myös ruhtinuuttaan puolustava Pertturi sekä tittelin kahtena ensimmäisenä järjestämisvuonna voittanut Polara.

Ossi Nurmonen lähettää suojattinsa Stallonen kokeneempien kilpakumppanien joukkoon tosi mielellä.

”Stallone on saanut elämänsä aikana paljon lenkkiä ja intervallia. Ruuna jaksaa kyllä kaksi kisaa kahden päivän aikana, eikä se enää niin nuori ole. Ikäluokkakisat on nyt juostu, ja tämänrahaiselle on jäljellä oikeastaan vain avoimia lähtöjä. Aloitetaan niihin laskeutuminen Ylivieskasta”, valaisee Ossi Nurmonen.

Stallone kiri tuoreimmassa startissaan, Seinäjoen kuninkuusraviperjantain Pohjolan 6-vuotispokaalissa, tulisesti toiseksi. Edelle jäi vain Parvelan Retu, Stallonen tuttu taistelupari.

”Stallone oli Seinäjoella tosi terävä, ja startti on lähellä. Kotona on kaikki mennyt hyvin. Ylivieskassa jatketaan kengät jalassa, ruuna on mennyt näin jokaisessa tähänastisessa startissaan, sekä optimivarusteilla ja –kärryillä. Katsotaan sitten, ollaanko Ylivieskassa yötä vai tullaanko perjantaina kotiin lepäämään. Stallone on hyvä reissumies, eikä näissä asioissa pitäisi olla mitään ongelmia”, Nurmonen näkee.

Stallone starttaa perjantaina ravattavaan 1600 metrin osalähtöön ykkösradalta. Lauantaina kisattavalle 2600 metrin matkalle ruuna joutuu näin käänteisesti paikalle 12. Nurmonen sanoo, että keskipitkä matka on Stallonen valttikortti.

”Juoksusta riippuu, miten hyvin ruuna pysyy 1600 metrillä muiden mukana. 2600 metriä sopii Stallonelle, kun taas kaikille vanhemmille ruunille ei välttämättä niinkään.”

Ruunaruhtinas-konseptia Nurmonen tarkastelee kaksijakoisin miettein.

”Aluksi vähän vieroksuin tätä kisaa, kun kunnioitukseni oreja ja tammoja sekä niiden kuninkuus- ja kuningatarkisaa kohtaan on niin kova. Mutta jos Kuninkuusraveihin pidetään pesäeroa, niin mikäs tässä, ihan mielenkiintoinen joskin vähän kaksipiippuinen konsepti. Ainahan se on eduksi, jos joku maksaa kovia palkintoja. Hevosenomistajat sen sitten viime kädessä päättävät, onko jollekin kisamallille tilausta vai ei, eli ilmoitetaanko siihen hevosia mukaan vai ei”, Nurmonen miettii.

Kansainvälistä väriä kisaan tuo Don Viking. Myös G.G.Ojjdo oli alustavalla listalla, mutta se loukkasi hankositeensä, ja Ylivieskan-reissu jää näin ollen väliin.

Uransa 110:sta kisastaan 25 voittanut ja liki 2,1 miljoonaa kruunua tienannut 12-vuotias Don Viking on uumajalaisen Stefan Dellbron tallin tähti. Ruunan ohjat ottaa Ylivieskassa käsiinsä Hannu Torvinen.

Järvsövikingin poika osallistui myös vuoden 2020 Ruunaruhtinas -kisaan. Don Viking oli 1600 metrin avausmatkalla kolmas, ja ruuna laukkasi 2600 metrin osamatkalla maalisuoran auetessa johtavan kupeelta kärkikahinoista. Ilman laukkaansa Don Viking olisi otellut kokonaiskisan himmeistä mitaleista.

Don Viking nähtiin myös Turun tuoreimmassa PM-lähdössä, missä sijoitukseksi tuli kahdeksas. Tämän kevään Elitkampenissa ruuna sortui laukalle.

Viime syksynä Don Viking vei nimiinsä kylmäveristen montén Ruotsin mestaruuden. Tiistaina ruuna loisti jälleen satula selässään, kun se pyyhkäisi Solängetin 1140 metrin mittaisessa monté-matsissa varmaan voittoon km-ajalla 19,4.

Ruunaruhtinuus ratkeaa kahden osakisan yhteisajan perusteella. Osakilpojen voittajat kuittaavat 10 000 euron ensipalkinnot. Kokonaiskisan kolme parasta palkitaan skaalalla: 3 000, 2 000 ja 1 000 euroa. Rata- ja Suomen ennätyksistä lohkeavat vielä 1 000 euron bonukset.

Näet perjantain avausmatkan lähtölistan täältä.

