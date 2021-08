Treenattaviensa määrää vähentävän Tapio Mäki-Tulokkaan suomenhevoskaarti vahvistuu – nyt valmennukseen siirtyi ikäluokkalähtöihin tähtäävä 3-vuotislahjakkuus Nevan Diisseli

Terhi Piispa-Helisten

Onko Tapio Mäki-Tulokkaasta kuoriutumassa vallan suomenhevostreenari? Tuskin sentään, vaikka talliin jo toinen kotimaisen rodun edustaja lyhyen ajan sisällä muuttikin.

Wassi siirtyi tammelalaistreenari Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen jo aiemmin kesällä. Nyt tallissa on toinenkin suomenhevonen, 3-vuotias Nevan Diisseli (Sipori – Kiisseli).

Ruuna avasi kilpauransa Mikkelin Pikkusuurmestaruudessa 17. heinäkuuta. Nevan Diisseli kamppaili Farakin kanssa kaukana muiden edellä voitosta, mutta loppumatkan laukka vesitti ruunan mahdollisuudet. Tulokseksi tuli hlo2 -tuomio. Nevan Diisselin aika olisi ollut 34,7ke.

”Mielenkiintoinen varsa on kyseessä. Ruuna tuli meille pari viikkoa sitten. Kaupat tehtiin jo ennen Mikkelin starttia, mikä oli sikäli hyvä juttu, että varsa olisi varmasti ollut kisan jälkeen selvästi arvokkaampi”, kertoo Tapio Mäki-Tulokas koelähdössä 44,5-tuloksen ravanneesta tallinsa tulokkaasta. Hän jatkaa, että Nevan Diisselin omistaa kimppa, jossa hänkin on pienellä osuudella mukana.

”Kyllähän kauppasumma oli sillä tavalla merkittävä, kun harvoinhan tällaisia suomenhevosvarsoja on myynnissä. Nevan Diisseli ei ollut avoimilla markkinoilla tarjolla, ja kauppaan pääsemistä luultavasti edesauttoi se, että Teemu (Nevan Diisselin entinen valmentaja Okkolin) omisti varsasta itse puolet. Me valmentajat osataan varmasti tarpeen tullen paremmin luopua hevosista, jos paikka sille tulee eteen, kun rahalle on aina tallilla tarvetta”, Mäki-Tulokas nauraa.

Ikäluokkalähdöt ovat luonnollisesti Nevan Diisselin tähtäimessä.

”Niihin ruunaa on maksettu ja niihin pyritään, jos kaikki menee hyvin. Forssassa on Varsakunkku-karsinta 17. syyskuuta, ja siitä luultavasti aloitellaan”, Mäki-Tulokas suunnittelee.

Hänen mukaansa suomenhevosvarsan treenaaminen eroaa nuoren lämminverisen valmennuksesta.

”Vauhdit ovat suhteessa rauhallisempia, mutta suomenhevosvarsa saa olla valjaissa usein. Lenkeillä mennään aika pitkälle sen mukaan, miltä hevonen minäkin päivänä tuntuu.”

Mäki-Tulokkaan tallissa puhaltavat muutenkin syksyn tullen uudet tuulet. Konkareita on siirtymässä sivuun, ja toimintaa on tarkoitus supistaa nykyisestä lähes neljästäkymmenestä 25-30 hevosen haarukkaan.

”Nyt kun hevoset ovat yhdessä paikassa, niin se olisi passeli määrä. Tuon lisäksi nuoria hevosia voisi pitää alihankkijoilla. Nytkin meillä on pari kaksivuotiasta Nurmisen Anssilla. Sinne on tästä näppärä kymmenen minuutin ajomatka. Valmennettavia on hyvä päivittää ja harjoittaa kiertoa. Ei kukaan pärjää samoilla hevosilla kymmentä vuotta – tietenkin joku T.Rex on poikkeus”, Mäki-Tulokas hymyilee.

”Double Revenge loukkasi takajalkansa hankosidettä, ja tamma lähti omistajansa luokse Leppävirralle toipumaan. Katsotaan tilannetta sitten keväällä, siemennetäänkö tamma vai mitä tehdään. Real Red kilpailee ennen mammalomaansa vielä pari kertaa. Madrid lähtenee viettämään eläkepäiviään entisen hoitajansa luokse. Sunbeam myydään, jos löytyy kiinnostunut ostaja. Siinä on jollekin kova monté-hevonen”, Mäki-Tulokas vinkkaa vuoden 2020 raviratsastuksen Suomen mestarista ja tämänkeväisen Prix Monté Finlandian voittajasta.