Hevosen potku naamaan Lapuan raveissa aiheutti Tiina Koskiselle sairaalareissun

Elina Paavola

Tiina Koskinen sai tallinsa sunnuntaina Lpaualta menestystä mutta koki myös kovia.

Koskinen talutti Lapualla autosta tallinsa suomenhevosoritta Isskan Poutaa valjastustolpille ja oli kiinnittämässä hevosta ketjuihin, kun onnettomuus tapahtui.

"Lapualla on vain ne tolpat, ei väliseiniä ollenkaan", Koskinen kuvailee.

"Se saattoi vaikuttaa, kun ori rupesi nyt vähän melskaamaan ympärillä oleville hevosille, vaikka se on kokenut ravien kävijä ja kiltti hevonen. Käännyin ja ehkä hieman kyykistyin ottamaan ketjua, kun ori huitaisi etusellaan. Ei sen tarkoitus ollut minuun osua, vaan 'näyttää' naapureille, mutta näin kävi. Se ei onneksi osunut kovin voimalla, mutta aiheutti silmäkulmasta aika hurjannäköisen verenvuodon, joten tilanne saattoi näyttää vaarallisemmalta kuin olikaan."

"Apua oli heti käsillä ja ambulanssilla käytiin sitten kuvauttamassa ja tikkaamassa pää sairaalassa. Pientä taukoa tulee, kun toinen silmä on niin ummessa, ettei sillä vielä näe, mutta ei tosiaan onneksi mitään vakavaa. Sitä sai taas muistutuksen, että koko ajan pitää olla vähän varuillaan, vaikka hevoset ovat kilttejä ja tuttuja. Aina voi tapahtua jotain."

"Tallimme viikon ravireissuja tulee Teivoon, Vermoon ja Ouluun. Tiistaina mieheni Mika Rintala menee ajokkinsa She Will Ben kanssa Teivoon. Hän on myös päivätöistään nyt kotona auttamassa näin alkuun. Keskiviikon Vermon reissuun kahdella hevosella tarvitaan joku kuski, kun autolla ajo ei onnistu vielä minulta tuon takia, mutta eikähän se järjesty. Grand Ale on vielä lauantaina Äimärautiolla."

"She Will Bellä (tiistain Teivon T5-1) on huono paikka ja siksi haasteita. Keskiviikon U.R.Faxelta (lähtö 10) katsotaan vielä veriarvot ja lihasarvot, kun se väsyi pitkällä matkalla pahasti Ylivieskassa. Lyhyellä perjantaina se oli hyvä, ja uskotaan saumoihin nytkin, mutta katsotaan ensin että arvot ovat kunnossa. Wide Game (T65-6) on mukana aika kovannäköisessä porukassa. Lauantain Grand Ale on jo 11-vuotias, mutta oikein hyvässä mallissa jälleen."