Samu Sundqvist avaa Uumajan lisenssimiehenä oman tallin

Akseli Lahtisen matkassa Pohjanlahden länsipuolelle Uumajaan muuttanut Samu Sundqvist on aloittamassa oman tallinsa nykyisellä kotiradallaan. Sundqvist on kerännyt menestystä Ingemar Hultqvistin yksityisvalmentajana tässä välissä.

Antti Savolainen

Samu Sundqvist menestyshevosensa Selmer I.H.:n kanssa valmistautumassa Seinäjoki Raceen 2019.

Lapinlahdelta Savosta kotoisin oleva Sundqvist, 44, on asettunut Uumajan seudulle - perustanut perheenkin. Menestystä on tullut upeasti mm. Breeders Crownin voittaneen nyt seitsenvuotiaan Selmer I.H.:n, melkein kolme miljoonaa kruunua, viisivuotiaan Dante Godivan, Magnifik Brodden, yli 2,1 miljoonaa ja Eva I.H.:n miljoona kruunua valmentajana ja kilparattaillakin.

Hevoset ovat kuitenkin olleet nimellisesti omistajansa Ingemar Hultqvistin valmennuksessa, ja Sundqvist on ollut tämän palkkalistoilla. Sundqvist on tehnyt hevoshommia monessa maassa ja usealla huippunimellä sekä useammassa paikassa Ruotsissakin. Nyt on siis aika koittaa omaa tallia Uumajan radalla.

"Tästä on ollut aika pitkään puhetta, ja nyt se toteutuu", Sundqvist iloitsee.

"Uumajasta ovat tasaisin väliajoin kyselleet kiinnostusta. Kaikki kurssit ja kokeet on tehty hyväksytysti aikaa sitten, ja lisenssi on odottanut vain ulos ottamistaan Svensk Travsportista. Tallia laitetaan viimeisen päälle kuntoon, mutta viimeistään 15.10. hevoset muuttavat sinne. Olen vuokrannut 15 karsinan yksikön, jota nyt siis remontoidaan. Tai mitä hevosia sinne nyt sitten tulee? Hultqvistin perheen kanssa on kuitenkin sovittu, että tärkeimmät starttihevoset siirtyvät mukanani ja että toiminta heidän kotipaikalla ajetaan alas. Kuitenkin minulla on mahdollisuus nyt koko ajan ottaa uusia hevosia valmennukseen. Näin on sovittu Umåkerin radan kanssa."

"Talli pantaan viimeisen päälle kuntoon, että hevosten on hyvä olla, meidän hyvä tehdä töitä ja omistajien mukava käydä. Treeniolosuhteet radalla ovat erinomaiset, kun vanha mäkisuorakin palaa käyttöön. Tässä välissä se on ollut ympäristön isojen tietöiden takia suljettuna ja tilalle on rakennettu tasainen hiittisuora. Nyt kohta on siis molemmat käytössä."

"Koitetaan satsata tallin hevoskalustoon, sehän ratkaisee. Täällä Ruotsissa on oppinut, että tallinpito on yritystoimintaa. Siihen liitty hevosten valmennus, mutta muutakin. On suhteiden ylläpitoa ja hevosten hankintaa. Yritetään saada homma toimimaan nyt omana yrittäjänä."