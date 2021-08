Laakkosen veljesten uutisia: miljoonavarsa Ruotsin huutokaupasta - omat treenattavat kipeänä

Tomi Kaminen

Veljekset kuin ilvekset? Mikko Laakkonen (oik.) valittiin mm. vuoden hevosenomistajaksi. Kuvassa hän on Derby-karsinnan voittoseremonioissa Always Readyn kanssa. Hevosta valmentaa takana seisova veljensä Hannu Laakkonen. Kari Rosimo on ollut Laakkosten luotto-ohjastaja jo vuosikymmenet.

Sweden Yearling Salessa nähtiin useita miljoonasummia kruunuissa maksaneita varsoja. Kallein oli Björn Goopin huutama 3,1 miljoonaa maksanut tamma Eyewink Kronos (Muscle Hill). Kakkoseksi nousi Laakkosten ostama ori. Kalleimmassa päässä Walnerin tytär Mary Mee maksoi 1,5 miljoonaa, tamma Elegance Kronos (Muscle Hill) 1,4 ja Face Time Bourbonin poika Ikaros Brick miljoonan kruunuissa plus mahdolliset arvonlisäverot ja huutokauppapalkkiot päälle.

"Olimme mukana huutamassa vähän kaikkia noita, mutta niin olivat näköjään muutkin", Hannu Laakkonen huokailee.

"Tämäkin meni vähän yli meidän limitin, mutta päätettiin sitten nostaa vähän. Liikaahan nämä kalleimmat varsat nyt maksavat, mutta huipulle täytyy yrittää tähdätä, kuitenkin."

Linkki viime viikon Solvallan Sweden Yearling Salen tuloksiin.

Mikä on tallin tilanne muuten?

"No ei mitenkään huippu täällä kotimaassa, kun sekä Always Ready (Ready Cash) että Knows Best (Knows Nothing) ovat jossain viruksessa. Always Ready oli kipeä viimeksi. Luulin jo tänä aamuna, että päästään treenaamaan, mutta 39,3 oli vieläkin mittarissa. Knows Bestillä on vain turvotellut jalkoja, ja se jäi pois Killerin startista siksi, mutta samasta pöpöstä tuntuisi silti olevan kyse kummallakin."

"Kohta saan uuden hevosen talliin nelivuotiaassa Manny Musclessa (i. Muscle Hill, mm. viime vuoden Ruotsin kolmevuotiaiden oriiden Breeders Crownin kakkonen, voittosumma n. 1,6 miljoonaa kruunua). Oriin hankkari reagoi ihan lievästi, mutta Liljendahl oli tosi tarkkana ja huomasi sen. Nyt hevonen on ollut Juho Ihamuotilan kuntoutuksessa. Todettiin ettei se ehdi tämän vuoden kisoihin, ja se voi olla jatkon kannalta parempikin. Otan sen pian tähän kotiin ja katsotaan lähteekö se sitten takaisin Ruotsiin vai mitä. Kuitenkin Mannylla on hyvä moottori, ja sen jatko tuntuu myös hyvin mielenkiintoiselta."

"Liljendahlin tallissa olevat minun ja veljeni kolmevuotiaat Muscle Hillin pojat, oriit Graham Hill ja Highway To Hill, ovat nyt myös tosi kiinnostavia. Ne tähtäävät lähitulevaisuudessa Ruotsin Kriteriumin karsintoihin."