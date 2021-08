Valiotamma ja Buttenhoffin Malja-ajon mestari vaihtoi omistajaa ja valmentajaa - ”Sillä me Pirttilän Olga hankittiin, että se olisi tulevaisuuden tammanimi"

Terhi Piispa-Helisten

Nouseviin tammanimiin kuuluva tarmonpesä Pirttilän Olga on muuttanut Savonlinnasta Kangasniemelle.

7-vuotias Pirttilän Olga on siirtynyt Terho Rautiaisen vetämän nelihenkisen kimpan omistukseen. Rautiainen ottaa myös valmennusvastuun tamman myyneeltä Kalevi Kupiaiselta.

Kupiaisen oman orin Pirttilän Figon harvoihin jälkeläisiin kuuluva Pirttilän Olga on kilpaillut urallaan 59 kertaa, ja tamman statistiikka kirjataan luvuin: 4-4-6. Vuoden 2019 Villinmiehen Tammakilvassa Pirttilän Olga sijoittui kuudenneksi.

Ennätyksensä 24,9aly tamma viiletti alkukesästä Mikkelissä laukan rasittamana. Täyden voltin Pirttilän Olga on pistellyt 25,9-vauhdilla läpi. Tamman voittosumma on 25 410 euroa.

Pirttilän Olgan meno on ollut nousujohteista. Tuorein voitto tuli tamman toiseksi viimeisessä kilpailussa Lappeenrannassa ravatussa Fritz Buttenhoffin Malja-ajossa. Lähimpää suuryllättäjänä ykköseksi yltäneen Pirttilän Olgan menoa sai katsella kakkoseksi sijoittuneen Callexin kärryiltä Terho Rautiainen.

”Ostettiin tamma sitten ennen viime starttia. Sillä me Pirttilän Olga hankittiin, että se olisi tulevaisuuden tammanimi. Sen aika sitten näyttää. Kyseessä on nuori ravuri, joka taatusti vielä kehittyy”, Terho Rautiainen lausuu. Pirttilän Olgan tuorein kisa, viime lauantain Killerin Toto75-koitos, vesittyi laukan vuoksi.

Rautiainen jatkaa, että Pirttilän Olga on potenut uusissa maisemissa koti-ikävää.

”Tamma ei ole oikein syönyt. Se on ollut koko elämänsä samassa tallissa. Jonkun aikaa kotiutuminen yleensä ottaa, katsotaan jatkoa kaikessa rauhassa.”

Rautiaiseen teki vaikutuksen Pirttilän Olgan vahvuus.

”Se on tullut lopun aina hyvin. Kun voima on valttina, niin sen päälle on hyvä rakentaa”, hän miettii.