Joni-Petteri Irrin tallin uusin Faith In Cash derbykarsinnassa: "Kaikki mitä saadaan, menee Goopin piikkiin"

Faith In Cash saapui Björn Goopilta Joni-Petteri Irrille vasta tänään. Huomenna on edessä Derbyn karsinnat, kuten Irrin toisella hevosellakin Credit To Hopella. Tänä iltana Irrillä on Teivossa startissa kaksi, kun Donato Hyrdehöj joutui jäämään pois.

Ville Toivonen

Kiirettä pitää tallin töissä, mutta hymy ei hyydy - Joni-Petteri Irri.

Faith In Cash (Ready Cash) starttaa viidennessä Suuren Suomalaisen Derbyn karsinnassa (T65-4) huomenna Vermossa. Viime viikon maanantaina se kilpaili vielä edellisellä kotiradallaan Färjestadissa Goopin valmennuksesta ja tuli pirteästi loppua kolmanneksi.

"Ruuna tuli kyllä jäädäkseen meille treeniin - ei vain derbykarsintoja varten", Irri kertoo.

"Se tuli laivalla vasta tänä aamuna Turkuun, joten kaikki huomiselta menee edellisen valmentajan piikkiin. Tuttu hevonen, joka oli meillä opetettavana, mutta lähti sitten Ranskaan, mistä se on nyt tullut mutkien kautta takaisin. Hevosella oli kiertynyt kives ja irtopalakin löytyi jotenkin myöhässä, joten sillä on ollut omat harminsa. Siksi se vaikuttaa jotenkin ihan lupaavaltakin jatkoa ajatellen. Huomisesta on vaikea sanoa mitään. Käyn vielä liikuttelemassa hevosta tänään, jotta se palautuu matkasta."

Mitä odotat Credit To Hopelta (Vermo, lähtö 3) Derbystä ja pärjäävätkö illan Teivon hevoset?

"Credit To Hope (Le Monteil) oli vaisu viimeksi ilman, että selitystä löytyi. Tamman juoksu meni Seinäjoella raskaaksi, joten sen se saa kyllä anteeksi, mutta viimeksi oli nahkeaa. On tutkittu, mutta vikaa ei löytynyt. Muutkin hevoset olivat viime viikolla vaisumpia - tällä viikolla onneksi taas pirteämpiä. Jos päästäisiin sisäradalle Pekka Korven ajokin (Magical Princess) taakse tai seuraavaksi, odottaisin kyllä finaalipaikkaa, mutta kovasti juoksuriippuvaiselta tämä karsinta vaikuttaa. Credit To Hopella otetaan taas etukengät pois."

"Illan hepoista Teivossa Spike's Star (lähtö 9) ei ole pitkään aikaan onnistunut ja vaikeaa on ehkä nytkin. Se olisi paras vapaalta radalta, ja nyt on takarivi. Bright Kronos (lähtö 2) olisi keulasta liki. Se on nopea alussa, mutta en tiedä, onko muilla nopeampia? Jos je joutuu kiertämään ulompana, vauhti hukkuu vähän vinouteen, mutta sisäradalta uskoisin sen mahdollisuuksiin."

"Donato Hyrdehöjn jalka turposi sisäreideltä, ja syy jäi vähän arvoitukseksi, mutta mitään vakavaa ei onneksi löytynyt. Se oli kuitenkin poissa jo välistartista."