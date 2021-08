Markku Nieminen: "Consalvo jatkaa kehittymistä vielä jonkin matkaa - Willow Priden asia siviilioikeuteen"

Anu Leppänen

Markku Nieminen.

Markku Nieminen on tänä vuonna sekä menestynyt että kokenut kovia. Niemisen talli on valmentajatilaston kakkosena Antti Ojanperän takana. Ojanperä johtaa melko selvästi, mutta toisaalta nyt on Niemisen vuodenaika - ikäluokkakisojen aika.

Vuosi on tuonut mm. tuoreen mystisen Willow Priden lääkeainetuomion, pahan onnettomuuden mönkijällä pihanhoitotöissä ja toisaalta mm. Consalvon (Ready Cash) nousun nelivuotisikäluokan kärkeen. Tänään tosin mitataan taas oriin tasoa, kun Vermossa on Suuren Suomalaisen Derbyn karsintaillan aika. Niemisen talli on Vermossa yllättävän pienellä joukkueella: Consalvon lisäksi Derbyn karsintoihin osallistuu Star Town Kemp (Love You).

"Consalvoa on rakennettu siten, että se olisi hyvä juuri nyt Derbyssä ja kehittyisi mahdollisimman pitkälle", Nieminen kuvailee.

"Katsotaan sitten onnistutaanko tänään, seuraavalla viikolla ja kuinka kehitys jatkuu. Sitähän ei voi koskaan varmuudella tietää. Kaikkien hevosten ja kaikkien hevosenomistajien kanssa tällainen hitaasti kiiruhtaminen ei onnistu. Kuitenkin on pelkkää positiivista sanottavaa Consalvosta (T65-1). Se on kehittynyt, kuten on toivottukin. On päästy keventämään kevään työkengistä selvästi ja on varaa tehdä vielä napsun verran niin mahdolliseen finaaliinkin. Kengittä ajo ei tässä kisassa vielä tule kysymykseen. Kokolaput ovat tuoneet sopivasti virtaa laiskaan hevoseen, joka viime startissa suorastaan pullaili loppukaarteessa. Kelin ei pitäisi olla miinusta sen enempää kuin kellekään muulle."

"En nyt vielä vertailisi Consalvoa tallin kaikkien aikojen parhaisiin, mutta siinä on kehitystä sisällä, katsotaan mihin se johtaa. Se on vahva, mikä on hyvä alku, ja lopulta vahvat hevoset ovat nopeitakin, ja niin tässäkin varmaan ajan kuluessa käy. Onko kapasiteettia voittaa Derby, sitä en osaa sanoa? Ikäluokka on kova ja muillakin on hyviä hevosia."

"Star Town Kemp (lähtö 3) on ollut iso pettymys tällä kaudella ilman että osaamme sanoa, mistä kiikastaa. Se on tutkittu terveeksi, voi hyvin henkisesti ja fyysisesti, mutta ei vain suorita. Joskus nämä loksahtavat vain itsestään kohdalleen, kun se asia mikä häiritsee oikeneekin. Kuitenkin odotan näyttöä. Tässä olisi hyvä paikka kalastaa finaalipaikkaa suuruosikin vanavedessä, mutta katsotaan nähdäänkö vihdoin oikeaa Star Town Kempiä? Hyvältä se tuntuu."

Päädyitte Hevosurheilun uutisen mukaan viemään Willow Priden tapauksen siviilioikeuteen, miksi?

"Tuntui, että näin pitää tehdä: ettei asia mennyt nyt oikealla tavalla. Voi olla kallimpaa minulle ja työläämpää, mutta tuntui siltä. Kun omalla puolella olevat oikeusoppineetkin olivat sitä mieltä, ettei tämä näin mennyt, niin on haastettava asia. En ole tyytyväinen prosessiin ja siihen miten sääntöjä nyt tulkitaan, joten otetaan kolmannen tahon mielipide asiaan. Vastapuolikin on sitä mieltä, ettei varmaankaan annettu moista ainetta, mutta silti rapsahtaa tuomio. Muussa oikeuskäytännössä täytyy osoittaa jonkun syyllisyys. Tottakai on myös vastuukysymyksiä, mutta johonkin on vedettävä valmentajan vastuun raja. Toivottavasti muutenkin koko toiminta jämäköityy, kun asioita kyseenalaistaa hieman."

Willow Priden lääkeainetapaus pähkinänkuoressa:

-Willow Priden 15.5. Kuopion 75-raveissa antamasta lääkeainenäytteestä löytyi jäämä Ponstan Forte -nimistä lääkettä, joka on tulehduskipulääke. Ponstan Fortea käytetään lähinnä ihmisille, joskus harvoin myös hevosille.

-Hevosklinikoilla lääkettä ei ole käytetty yli 10 vuoteen.

-Epäily kohdistuu Kuopion vierastallin tiloihin tai muuhun ulkopuoliseen lähteeseen. Hippoksen sekä ravituomioistuimen päätöksien teksteissäkin tämä otetaan huomioon, mutta Nieminen sai silti kovan tuomion Hippoksen hallitukselta.

-Nieminen valitti Hippoksen rangaistuksesta ravituomioistuimeen.

-Ravituomioistuin ei muuttanut lauantaina Hippoksen hallituksen langettamaa kuukauden kilpailukieltoa eikä 3000 euron sakkoa.

Mikä on miehen kunto?

"Oikein hyvä, työn touhussa ollaan taas. Ei tullut onneksi mitään niin vakavaa fyysistä seurausta lopulta, eikä henkistäkään. Pää on kai umpiluuta."