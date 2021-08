"Menestys ruokkii luonnollisesti itseluottamusta" – Claes Sjöström satsaa sekä ohjastamiseen että valmentamiseen

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Claes Sjöström pärjää ohjastajana ja valmentajana. Omalla treenilistalla on hieman vajaat 50 hevosta.

45-vuotias Claes Sjöström ylitti viime vuonna 1 000 voiton rajapyykin ohjastajana. 20 minuutin ajomatkan päässä Arlandan lentokentältä vaikuttava Sjöström ei kuitenkaan ole keskittynyt ainoastaan ohjastamiseen.

"Minulla on vajaat 50 hevosta valmennuksessani setäni Owe Sjöströmin omistamalla tilalla Tukholman pohjoispuolella. Noin 30 hehtaarin paikka, jossa on monipuoliset ajopaikat sekä hyvin laitumia ja tarhoja”, kuvailee Sjöström toimintansa laajuutta.

Ammattivalmentajalisenssin hän otti ulos vuoden 2008 lopulla. Tallin menestys on kasvanut tasaisesti. Vuosi 2018 oli tähän mennessä paras vuosi, kun valmennettavat ansaitsivat lähes kuusi miljoonaa kruunua.

"Pari viimeistä vuotta tallin ansiot ovat pyörineet viiden miljoonan tietämissä. Tämä vuosi vaikuttaa olevan parempi, sillä olemme jo elokuun lopulla lähellä viime vuoden lukemia. Vaikka startteja on kolmannes vähemmän”, kertoo Sjöström tyytyväisenä.

Viikko sitten Claes oli toinen oman tallin Breezellä tammojen E3-finaalissa Islay Mist Sisun jälkeen. Eddy West on puolestaan voittanut kaksi V75-lähtöä kuluvan vuoden aikana.

"Hevosmateriaali on parantunut alkuvuosista. Olen varmasti kehittynyt valmentajanakin vuosien saatossa. Valmennettavieni suoritustaso on nykyisellään paljon tasaisempi. Siihen olen erittäin tyytyväinen”, analysoi Sjöström.

Viimeisen parin vuoden aikana Claes Sjöström on nähty yhä useammin Timo Nurmoksen valmennettavien rattailla. Elitloppet-karsinnassa Sjöström sai mahdollisuuden Seismic Waven rattailla.

Tiistai-iltana Jägersrossa Sjöström ajoi Nurmoksen Chirun derbykarsinnan voittoon vakuuttavan esityksen päätteeksi.

"Stall Dalhem omistaa kummatkin edellä mainitut hevoset. Heillä on useampi hyvä hevonen Nurmoksella valmennuksessa. Timon kautta sain kontaktin heihin. Keväästä lähtien heidän R1 Bygg-yrityksensä mainokset ovat olleet minun uudessa ajopuvussani”, kiittelee Claes Sjöström Timo Nurmosta ja Stall Dalhemiä.

Claes Sjöströmin seurustellessa Bodenissa vaikuttavan Hanna Olofssonin kanssa ajoi hän paljon kilpaa Pohjois-Ruotsissa hyvällä menestyksellä. Pariskunnan teiden erkaannuttua ei Sjöström ole yhtä usein nähty vieras Pohjois-Ruotsissa. Etelämpänä, Gotlannin saarella sijaitsevassa Visbyssä Sjöström ajaa sitä vastoin edelleen paljon lähtöjä.

"Olen voittanut kahdeksan kertaa Visbyn ajajaliigan. Tänä vuonnakin tilanne näyttää minulle suotuisalle, toki kautta on vielä useampi päivä jäljellä. Minun on helppo käydä päiväseltään Visbyssä. Kovin moni lainaohjastajista ei lähde käymään Visbyn lounasraveissa, joten minulle riittää hyvin ajettavia siellä”, perustelee kuudetta perättäistä ohjastajaliigan voittoaan Visbystä hakeva Sjöström.

Vaikka Sjöströmin tasoinen ohjastaja voisi keskittyä pelkästään lainaohjastamiseen, ei hän ole harkinnut sellaista ratkaisua.

"Valmennettavien määrä ja lainaohjastaminen ovat tällä hetkellä hyvässä suhteessa. Olen kuitenkin saanut ajaa parempia hevosia viime vuosina. Menestys ruokkii luonnollisesti itseluottamusta. Sitä kautta itseluottamus ja taso ohjastajana on noussut. Jos hevosmäärä kotona kasvaisi, olisi minun vähennettävä kilvanajoa, mikä ei tunnu mielekkäälle. Ei muuteta hyvin toimivaa konseptia."

Claes Sjöström on opittu tuntemaan valmentajana, jonka luona omistajat viihtyvät pitemmän aikaa. Sjöström on panostanut erityisen voimakkaasti kimppaomistukseen.

"Viidesosa hevosistani on suurempien kimppojen omistamia. Vanha totuus, että on paljon helpompi pitää kiinni jo olemassa olevista omistajista kuin etsiä uusia, pitää todella hyvin paikkaansa. Minulle valmentajana on tärkeätä omistajien saavan infoa hevosestaan sekä kokevat saavansa rahoilleen vastinetta."

