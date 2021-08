"Viihdyin hyvin yliopistolla, mutta minkäs teet, kun raviurheilu alkoi vetää puoleensa yhä enenevässä määrin” – Leea Koski voidaan nähdä pian Suomessa Kriteriumin karsinnoissa

Leea Kosken albumi

Leea Koski viihtyy Ruotsissa hevosenhoitajana. Kuvassa Västerbo Checklight.

Usein hevosalan ihmisiä haastatellessa tulee ilmi, että haastateltava on alunperin aikonut työllistyä jollain muulla alalla. Polte hevosalalle on kuitenkin ollut liian kova.

Näin kävi myös Leea Koskelle. Kannuksesta kotoisin olevalle Leealle hevoset olivat tulleet tutuiksi jo kotoa.

"Vanhemmillani on ollut aina hevosia kotonamme. Lukion jälkeen halusin kuitenkin opiskella jonkin muun alan ammatin. Pääsin sisälle Tampereen Yliopistoon opiskelemaan englantilaista filologiaa”, kertoo Leea vajaan 15 vuoden takaisista ajoista.

Vaikka Leea viihtyikin hyvin Tampereella, alkoivat hevoset ja raviurheilu saada yhä enemmän tilaa Leean ajatuksissa.

"Viihdyin hyvin yliopistolla. Mutta minkäs teet, kun raviurheilu alkoi vetää puoleensa yhä enenevässä määrin”, hymähtää Leea.

Leea ei kuitenkaan halunnut sännätä suin päin hevosalan töihin. Hän päätti aluksi suorittaa Ypäjällä hevosenhoitajan tutkinnon.

"Minulle oli tärkeätä syventää osaamistani hevosten parissa. Siihen Ypäjän koulutus antoi hyvät eväät."

Suoritettuaan hevosenhoitajan tutkinnon oli Leean tarkoitus lähteä kesätöihin Timo Nurmokselle. Vajaan parin kuukauden kesätyökeikka pitkittyi yli neljän vuoden mittaiseksi.

"Viihdyin hyvin Timon luona. Hevosmateriaali ja työolosuhteet olivat luonnollisesti ykkösluokkaa”, kertoo Leea ensimmäisestä työpaikastaan Ruotsissa.

Nurmoksen jälkeen Leea palasi hetkeksi Suomeen. Tarkoituksena oli tehdä lyhyt sairasloman tuuraus Risto Airaksisen tallilla. Työpätkä venähti puoleksi vuodeksi.

"Ristolla oppi hyvin asioista. Oli myös mielenkiintoista tehdä hevosenhoitajan töitä Suomessa Ruotsin vuosien jälkeen”, analysoi Leea viimeisintä Suomen visiittiään.

Ennen Ruotsiin paluutaan Leea teki mielenkiintoisen reissun Hunterton farmille Yhdysvaltoihin.

"Lähdimme yhdessä ystäväni kanssa neljän kuukauden työreissulle Hunterton farmille. Neljä kuukautta voi kuulostaa lyhyelle ajalle. Mutta ehdin nähdä ja kokea paljon uusia asioita. Oppi myös paljon varsojen kanssa pelaamisesta sekä kuinka vuotiaita valmistellaan huutokauppoihin”, kertaa Leea Amerikan reissun tärkeintä antia.

Vaikka Leea viihtyikin hyvin Amerikan mantereella, ei suurempaa kaipuuta pois Ruotsista vaikkapa Amerikkaan ole.

"Olen ollut sen verran monta vuotta Ruotsissa, että arki sujuu täällä hyvin. Pidän myös kilpahevosten kanssa työskentelystä. Niitä minulla pääsääntöisesti onkin Johanilla”, toteaa Leea Koski.

Viimeiset kolme ja puoli vuotta Leea on viihtynyt Ruotsin länsirannikolla Halmstadissa Johan Untersteinerin palveluksessa.

37-vuotias Johan Untersteiner aloitti oman valmennustoiminnan pyörittämisen reilut seitsemän vuotta sitten Halmstadissa. Reilun 100 hevosen valmennustallia pyörittävä toisen polven raviammattilainen rakennutti oman Drömgården-tilan Kari Lähdekorven ja Marjaana Alaviuhkolan ennen yhdessä omistaman Hästgården-tilan viereen.

"Hevosia on sen verran paljon, että vuotiaat varsat ovat Halmstadin radalla. Sen lisäksi vuokraamme karsinoita Marjaanan nykyään omistamalta Hästgården-tilalta. Minun työpaikkani sijaitseekin Marjaanalta vuokratuissa tiloissa. Ajamme kuitenkin molempien tilojen hevoset samoissa valmennusryhmissä”, kertoo Leea.

Johan Untersteiner on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt saavuttaa paljon valmentajana. Derbyvoitto Cyber Lanen kanssa vuonna 2017 on tähän mennessä valmentajauran suurin meriitti.

Suomessa Johan Untersteiner on voittanut muun muassa Finlandia-ajon Pastore Bobin rattailla vuonna 2018. Tämän kevään Seinäjoki Racessa Johan oli ensimmäisenä maalissa Dear Friendin kanssa.

"Meillä on hyvä porukka töissä täällä. Asuinpaikkana Halmstad on oikein mukava. Tosin talvethan eivät ole ihan Kannuksen talven tapaisia. Hokkikenkiä emme tarvitse, mutta meren läheisyys tekee ilmastosta todella kostean”, hymähtää Leea.

Ulkomailla työskentelyn etuna on useimmiten kielitaidon karttuminen. Kohta kahdeksan Ruotsin vuoden jälkeen Leeallakin on ruotsin kieli hallinnassaan. Tosin ensimmäisten vuosien aikana ruotsin kielen taito ei juurikaan karttunut.

"Nurmoksella tuli enimmäkseen käytettyä suomen ja toissijaisesti englannin kieltä. Halmstadiin muuttaessani oli aloitettava puhumaan ruotsia ihan käytännön syistäkin. Olin nimittäin ensimmäinen suomalainen Johanilla töissä. Nythän täällä on meitä suomalaisia useampi töissä”, naurahtaa Leea Koski.

Leean kanssa puhuessa paistaa läpi koko keskustelun ajan terve realistisuus. Vaikka Leea viihtyykin hevosenhoitajana, on hän tietoinen, ettei hevosenhoitajan työtä jaksa tehdä loputtomiin.

"Työ itsessään on todella mukavaa, mutta jossakin kohtaa tulee varmastikin fysiikan lait vastaan. Vaikka meillä työt on ihan hyvin organisoitu, väkisin työpäivistä tulee pitkiä. Tälläkin viikolla olimme tiistai-iltana Jägersrossa derbykarsinnoissa, ja Åbyssa keskiviikkoiltana. Vaikka radat ovat melko lähellä jäävät yöunet aika vähäisiksi. Esimerkiksi Solvallaan on Halmstadista sitten jo ihan eri välimatka."

Ei pidä kuitenkaan saada sellaista kuvaa, että Leea olisi vaihtamassa hevosenhoitajan töitä muuhun alaan piakkoin. Pohdinta alan raskaudesta oli enemmänkin pidemmän aikavälin suunnitelmia.

Ruotsissa hevosenhoitajan on tunnetusti palkkauksen ja työolosuhteiden puolesta hyvä toimia. Tämänkin seikan Leea nostaa esiin useamman kerran haastattelun yhteydessä.

"Ruotsissa raviratojen perusinfra on melko hyvässä kunnossa. Hevosenhoitajan arki on esimerkiksi verrattuna Suomeen täällä helpompaa. Iso arvostus kaikille heille, jotka ovat tehneet pitkään hevosenhoitajan töitä Suomessa”, antaa Leea tunnustusta suomalaisille kollegoilleen.

Leea toivoo pääsevänsä kohta Suomeen kilpailumatkalle. Hänellä on nimittäin hoitohevosinaan parikin suomalaiselle raviseuraajalle tuttua hevosta.

"Suomalaisomisteisista hevosista Maestro Crowe ja Imperator ovat passejani. Tero Lehterän omistamalla Imperatorilla olisi tarkoitus tulla Teivon Kriterium-karsintoihin reilun kolmen viikon päästä”, paljastaa Leea haastattelun päätteeksi.

Leea Koski kertoo, että työpäivät voivat välillä olla pitkiäkin. Kuvassa on Cantona America.