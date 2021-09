Hevosopistolle kritiikkiä huutokauppavarsan myöhäisestä poisjäännistä: "kysymys ei ole myyntiprovision menetyksestä, vaan asiakkaiden ja toisten myyjien arvostuksesta"

Kaijaleena Runsten

Ypäjän huutokaupassa oli viime perjantaina myynnissä suvukkaita ja hyvin kehittyneitä vuotiaita lämminveri- ja suomenhevosravurin alkuja.

Hevosopiston kasvattaman Ypäjä Saagan (Vaellus – Ypäjä Eila – Liising) jääminen pois viime perjantaina huutokaupasta vain pari tuntia ennen on herättänyt hämmästystä ja harmia.

Varsa oli yksi huutokaupan ehdottomista vetonauloista, ja huutokauppa järjestettiin nimen omaan opiston tiloissa.

Starinitan toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa sai paljon palautetta asiasta perjantaina paikan päällä. "Yhdet ihmiset olivat ostaneet sadan euron premium-lipun, koska he halusivat nimen omaan tulla huutamaan tätä suvukasta hevosta."

Asiaa puitiin muun muassa Twitterissä viikonloppuna ja Nummenmaa kertoo reklamoineensa tapahtumista niin varsan myyjälle Hevosopistolle kuin Suomen Hippokselle.

Poisjäänneistä muut ilmoitettiin viimeistään huutokauppaviikon alkupuolella. Yhden varsan eläinlääkärintodistus saatiin sähköpostilla edellispäivänä.

Ypäjä Saagasta soitettiin sen sijaan vasta huutokauppa-aamuna vartin yli 10. Se on siis vain pari tuntia ennen kuin varsojen pitäisi olla paikan päällä nähtävänä.

Monet pitkämatkalaiset ja suoraan töistä paikalle tulevat eivät saaneet tietoa ennen kuin Ypäjällä. "Näin myöhään tehtynä poisjäänti on loukkaus ostajia ja muita myyjiä kohtaan."

Kysymys ei Nummenmaan mukaan ole siis myyntiprovision menetyksestä, vaan asiakkaiden ja toisten myyjien kohtelusta.

"Jos on kahdeksan ostajaa, joilla on jokaisella muutaman kymppitonnin potti, paikan päällä he nostaisivat huutamalla muidenkin hevosten hintoja ja saattaisivat myös tehdä heräteostoksia. Sitä kautta poisjäänneillä on konkreettisesti vaikutusta niin mediaanihintoihin kuin ylipäätään tunnelmaan."

Tämän vuoden huutokaupassa erona viime vuoteen oli nimen omaan huutojen vähäisyys. Siten myös hinnat jäivät viime vuodesta, jolloin tosin tehtiinkin kaikkien aikojen ennätys keski- ja mediaanihinnoissa.

Tapaus on periaatteellisestikin tärkeä tapahtuman luotettavuuden kannalta. Hevosopisto on huutokaupan järjestyspaikka ja keskusjärjestö Suomen Hippos yhteistyökumppani, joka tukee tapahtuman markkinointia ja viestintää. Hevosopiston vt. toimitusjohtaja Juha Lyyski on myös Suomen Hippoksen hallituksen jäsen.

"Koen sen jopa järjestäjänä, ettei meitä arvosteta, kun myydään yksi mielenkiintoisimmista varsoista näin", Nummenmaa toteaa.

Lyyski ei vastannut MT:n soittopyyntöihin. Hän ilmoitti tekstiviestillä lyhyesti: "Huutokauppatilaisuus toimi hyvin SHKL:n ja Hevosopiston yhteistyönä. Olen oikein tyytyväinen."

Yksi Saagan myyntiin liittyvä tekijä saattaa olla se, että Hevosopiston ei tarvitse oppilaitoksena lisätä arvonlisäveroa kaikkien palvelujensa eikä kasvattamiensa hevosten hintaan. Koulutusyhtymä on kamppaillut talousvaikeuksien kanssa jo muutaman vuoden, ja korona on entisestään vaikeuttanut tilannetta.

Starinitan huutokaupassa hinnat sen sijaan ovat verollisia, vaikka sen järjestämissä verkkohuutokaupoissa veroa ei lisätä.

Sinänsä hevosen myyminen ennen huutokauppaa ei ole kielletty.

"Jos saat riskittömän ison tarjouksen ennen huutokauppaa, kyllä itsekin kasvattajana miettisin asiaa", Mitja Nummenmaa sanoo.

Myyjän tulee ilmoittaa asiasta ajoissa ja maksaa 800 euron plus arvonlisäveron sakkomaksu aiemmin maksetun ilmoittautumismaksun päälle.

"Jos sakkomaksu on liian pieni, meidän pitää siinä katsoa järjestäjinä itseämme peiliin. Se on ollut 15 vuotta sama. Joten pitää ehkä miettiä, että onko se liian pieni tai onko muita keinoja, joilla voimme tilanteeseen puuttua", Nummenmaa puntaroi.

Poisjääntejä oli 12, tarkasti ottaen 13, sillä yksi varsa vedettiin pois jo kesällä ennen huutokauppaluettelon painamista. Näin ollen siitäkin maksettiin sakkomaksu, sillä se menee 1.6. jälkeen.

Viime vuonna poisjääntejä oli kymmenen. Ilmoitettuja varsoja on yhteensä ollut kumpanakin vuotena noin 110. Välissä meni toistakymmentä vuotta, kun sakkomaksun käyttöönoton jälkeen pois jäi vain enintään kaksi tai kolme varsaa.

Erikseen ovat sairastuneet. Tämän vuoden 12 poisjääneestä neljä tai viisi varsaa oli sairaana. Nummenmaa tarkistaa kaikkien eläinlääkärin todistuksen lähettäneiden tilanteen vielä soittamalla eläinlääkärille. Yhden osalta tämä on vielä kesken.

Jos varsa ei ole oikeasti ollut sairas eli voidaan todeta myyjän yrittäneen huijausta, tämä ei saa enää ilmoittaa hevosia mihinkään Starinitan huutokauppoihin.

Starinita Oy on Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton (SHKL) ja Suomen Ravihevoskasvattajat ry:n yhdessä perustama huutokauppayritys.

