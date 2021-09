Varsahuutokauppaan muutoksia: poisjäänti kallistuu ja myyjät saavat ruokaa

Kaijaleena Runsten

Ypäjän huutokaupassa oli toissaperjantaina myynnissä taas suvukkaita sekä hyvin kehittyneitä vuotiaita lämminveri- ja suomenhevosravurin alkuja, mutta jälkipuinneilta ei vältytty tänäkään vuonna.

Keskustelua aiheuttivat erityisesti myöhäiset poisjäännit, ja tähän järjestäjät ovat erityisesti kiinnittäneet huomiota muutoksissa. Poisjäännin ehdot tiukkenevat ja kallistuvat. Ilmoittautumisaikaa huutokauppaan on myös pidennetty. Myytävien varsojen taustavoimat saavat tästä eteenpäin myös kaksi ruoka- ja juomaranneketta per hevonen.

"Tulos oli lopulta ihan ok kuitenkin, mutta kyllä tämä oli henkisesti ehkä raskain vuosi huutokaupan osalta ikinä", myöntää järjestävän firman Starinita Oy:n toimitusjohtaja Mitja Nummenmaa.

"Kulttuuria rakennetaan ja sitä on syntynytkin, mutta tekemistä piisaa. Viime perjantaina käytiin palautekeskustelu. Taloudellinen tulos ei ollut huippua, mutta vaikuttaa siltä, että kuivin jaloin selviydytään kuitenkin tänäkin vuonna. Poisjäännit olivat iso miinus monellakin tavalla, ja niitä ehtoja nyt tiukennetaan."

"Toisaalta halutaan ojentaa kättä hevosia myyntiin tuovalle taholle, ja ensi vuonna ruokailut muuttuvat kahdelle per hevonen ilmaisiksi. Huutokauppapäivä on pitkä ja energiaa tarvitaan. Lisäksi kasvattajat ovat viestittäneet toivetta siitä, että ilmoittautumisajankohtaa haluttaisiin myöhäisemmäksi. Siirrämme sitä nyt pari viikkoa kesän suuntaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on ensi vuonna 14.6, kun se tähän asti on ollut toukokuun loppu. Toivottavasti tuokin osaltaan vähentää viime hetken poisottojen riskiä."

Järjestetäänkö huutokauppa jatkossakin samassa paikassa Ypäjän Hevosopistolla?

"Ypäjällä huutokauppa todennäköisesti järjestetään ensi syksynäkin. Nimet eivät ole tosin vielä papereissa, kun Hevosopiston johtokin vaihtunee aika pian. Pitää sopia asia sitten uuden johdon kanssa."

Suomen hevosenomistajien keskusliitto ja Suomen ravihevoskasvattajat ry:n omistavat huutokauppoja järjestävän Starinita Oy:n. Nummenmaa on myös hevosenomistajajärjestön toiminnanjohtaja.

Eniten keskustelua herättivät siis viime hetkellä huutokaupasta poisjääneet hevoset, joita oli tänä vuonna peräti kahdeksan. Nuo varsat ilmeisesti myytiin ennen huutokauppaa, ja kaikella todennäköisyydellä ne olisivat olleet myytävien varsojen parasta a-ryhmää.

"Siitä ilmiöstä olisi pakko päästä pois. Se syö huutokauppaa monella tavalla. Noiden varsojen ostajat paikanpäällä huutokaupassa olisivat elävöittäneet tapahtumaa paljon - rahoittamisesta puhumattakaan. Jokainen tehty huutohan nostaa omalta osaltaan koko hintatasoa, ja nyt jäi aivan ilmeisesti 'näkemättä' tuhottoman monta huutoa. Ilman hyväksyttävää syytä tehdyn poisjäännin hinta nousee nyt 800 eurosta (+arvonlisävero) tuhanteen ja alvi päälle. Jos se tapahtuu viimeisellä viikon arkipäivinä, kustannus nousee vielä 2000:een. Ei sitä 'sakkoa' voi nostaa niin paljoa, etteivät myyjät uskalla enää ilmoittaa hevosiaan, mutta jotenkin oli reagoitava. Lisäksi ehdot, joilla hevosia saa jättää pois, ns. pakottavat syyt, tarkentuvat myös säännöissä ensi vuodeksi."

