Isto Kuisma huusi hevosenomistajilleen huutokaupan kalleimman hevosen Traveran huutokaupasta

Elina Paavola

Isto Kuisma kaavailee, että Beat It tulee kuluvan kaksivuotiskauden jälkeen Suomeen talvitreeniin.

Lauantai-iltana järjestetystä Traveran internethuutokaupasta huudettiin useampi hevonen Suomeen.

Erno Gardemeisterin Garde Hästar Ab huusi kaksi siitostammaa. Explosive Matterista kantavan Global Dignityn (i.S.J.’s Caviar) ) 55 000 kruunulla (noin 5 400 euroa) sekä Come and Seen (i. Zola Boko) 22 000 kruunulla (vajaa 2 200 euroa).

Kolmas suomalaisostos oli koko huutokaupan kallein hevonen. Isto Kuisma huusi hevosenomistajilleen kaksivuotiaan Broadway Hallista olevan tamman Beat It 700 000 eurolla (noin 68 900 euroa).

Mattias Djusen valmennuksessa oleva tamma on voittanut kaksi uransa kolmesta kilpailusta. Beat It on emänsä Staro Lipstickin ensimmäinen varsa. Emänemä Stunning Lindsey on jättänyt suomalaisille tutun ylin 5 miljoonan kruunun voittosumman Aripekka Pakkasen valmennuksessa keränneen Staro Miamin.

Isto Kuisma oli luonnollisesti tyytyväinen huutokaupan lopputulokseen sunnuntaiaamuna.

”Omistajien kanssa tavoiteltiin juuri tätä hevosta. Kävimme luonnollisesti tarkkaan läpi hevosen tiedot etukäteen. Jututimme ihmisiä sen ympäriltä ja satsasimme tosissaan saadaksemme tamman itsellemme”, hän kertoo.

Ostajina olivat Iiro ja Joonas Uutinen.

”Iiro Uutinen on mukana Global Bring it Onissa. Joonas on Iiron sukulainen ja lähti ensimmäistä kertaa mukaan hevoskimppaan. On todella hienoa, että löytyy omistajia, jotka haluavat satsata raviurheiluun.”

Kuisman on tarkoitus lentää alkuviikosta omistajien kanssa Ruotsiin keskustelemaan Djusen kanssa tamman jatkosta. Beat It on ilmoitettu keskiviikoksi starttiin Solvallaan. Kaksivuotiaiden Breeders Crown-lähdön voittaja kuittaa 175 000 kruunua (runsas 17 200 euroa).

“Omistajat luonnollisesti päättävät hevosen tulevaisuudesta. Sille on tarjolla hyviä kaksivuotislähtöjä loppusyksystä Ruotsissa. Joten eiköhän se jääne syksyksi Djuselle”, kertoo Isto Kuisma.

Kaksivuotiskauden jälkeen tamma tullee Suomeen Kuismalle talvitreeniin. Kouvolan seudulla hevosiaan valmentava Kuisma on tottunut kilpailuttamaan hevosiaan Ruotsissa.

”Luonnolisesti Beat Itin lähdöt ovat ensi vuonna Ruotsissa. Siellä on hyvä käydä kilpailemassa, ja meillä on ollut monia hyviä yhteistyökuvioita eri valmentajien kanssa siellä. Eiköhän me ensi vuodelle kehitetä hyvä kuvio Beat It:in kohdallekin.”

Kuisman valmennettavat ovat menestyneet tänä vuonna hyvin. Tallin ansiot ovat jo lokakuun alkuun mennessä tuplaantuneet edellisvuoteen verrattuna.

”Olen tyytyväinen tallin tilanteeseen. Hevoset ovat menestyneet laajalla rintamalla. Minulla on useampi hyvä omistaja, joka on satsannut hyviin hevosiin.”