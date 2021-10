Vanha BWT:n tila Lohtajalla pakkohuutokaupassa - toiminta jatkuu: nykyinen BWT ollut vain vuokralainen

Lohtajalla sijaitseva BlueWhiteTrottersin perinteikäs tila on parasta aikaa pakkohuutokaupassa huutokaupat.com-sivulla. Mika Sohlbergin vetämä BWT:n toiminta on ollut tilalla vuokralla, ja hevoskasvatus jatkuu muualla.

Kuvakaappaus huutokaupat.com-sivulta

BlueWhiteTrottersin käytössä ollut Lohtajan tila on pakkohuutokaupassa näinä päivinä.

Suomen menestyneimpiin kuuluva hevosenomistaja ja -kasvattaja BlueWhiteTrotters on viime vuodet toiminut Keski-Pohjanmaalla. BWT:n kasvatus- ja siitosoritoiminta on tapahtunut Lohtajan Karhin kylässä. Lohtaja puolestaan liitettiin Kokkolan kaupunkiin vuonna 2009. Nyt BlueWhiteTrottersin toiminta on siirtymässä muualle, kun mainittua tilaa pakkohuutokaupataan "alta".

Lohtajan paikan osti aikanaan BWT:n "isä" Timo Sohlberg "eläkevuosiensa" paikaksi. Timo Sohlbergin siirryttyä kokonaan eläkkeelle BWT:n toiminta siirtyi hänen veljenpoikansa Mika Sohlbergin vedettäväksi.

"Olemme olleet Lohtajalla jo pitkään vain vuokralaisina", Mika Sohlberg kertoo.

"Paikka on osoittautunut olevan liian syrjässä varsojen myynnin ja siitosoritoiminnan kannalta. Toisaalta oman henkilökunnan pito ja hevosten ruuan hankkiminen on kallista, kun tilalla ei ole esimerkiksi omaa heinäntuotantoa. Jo pitkään oli ajatuksissa siirtää toimintaa, ja vuosi sitten teimme päätöksen lopettamisesta Lohtajalla. Ilmoitimme, että toimintamme täällä päättyy tämän vuoden loppuun ja muutto on lopulta nyt marraskuussa."

Millaisena BWT:n kasvatus ja hevosenomistaminen jatkuu tästä eteenpäin?

"Harper Blue Chipin 09,4 (Majestic Son) taso siitosoriina mitataan pian (vanhin 15 varsaa sisältävä ikäluokka on kaksivuotiaita). Uskomme siihen. Ori siirtyy jonnekin keskeisempään sijaintiin, missä tavoitetaan tammanomistajat paremmin, kun toivottavasti jälkeläiset huomataan kyvykkäiksi. Toisenkin siitosoriin hankinta on harkinnassa. Kasvatus siirtyy useampaan eri paikkaan. Riikka Takanevalle Ilmajoelle menee kesävarsat. Tammoista muutama menee Ruotsiin, kun niille on varattu paikkoja Readly Expressille (Ready Cash) ja Maharajahille (Viking Kronos). Varsoista tulee kyllä suomalaisia. Maanantaina olen menossa Viroon katsomaan yhtä paikkaa n. seitsemälle meidän tammoista. Se on ollut kuvissa hieno ja suositukset ovat hyvät, mutta käyn vielä itse paikalla. Varsojen myynti ja kimppatoiminta jatkuu entisenlaisena. Pyritämme tällä hetkellä 20 eri hevoskimppaa."

