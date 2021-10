Pauli Savolainen liisasi Iikka Nurmoselle siirtyneen Fantom Factorinsa kasvattajalle - muistelee menestysaikoja lämmöllä muttei kaipaa

Elina Paavola

Fantom Factor ja Pekka Korpi hiljan Kriteriumin Consolationissa. Korpi on ajanut aiemminkin Savolaisen perheen hyviä hevosia, mm. Vekseliä.

Pauli Savolaisen kolmevuotias Fantom Factor (Quite Easy) ei ole kasvattinsa, vaikka nimi siihen hieman viittaakin. Factor on Savolaisen perheen kasvattajanimi, mutta Fantom Factorin kasvattaja on Pertti Kilpeläinen. Fantom Factor kylläkin syntyi Savolaisille, ja Pauli-isäntä mieltyi tulokkaaseen niin paljon, että osti sen päivän ikäisenä ja pääsi nimemäänkin varsan. Nyt kasvattaja Kilpeläinen on liisannut hevosen Savolaiselta "takaisin", ja vienyt ruunan Iikka Nurmosen valmennukseen.

"Tykkäsin suvustakin", Pauli Savolainen huomauttaa.

"Emä Sudoku (Viking Kronos) on 12-aikainen kova kilpatamma, jonka suku ja ulkomuotokin ovat hyvät. Fantom oli tosi hieno varsana. Hyvä hevonenkin se on, mutta kilpailu on myös kovaa, eikä ihan maksimituuria ole ollut. Kriteriumin karsinnassa se oli ehkä paras, mutta jäi pussiin. Kausi alkoi aikaisin 15,1 täyden matkan volttiajalla, ja se viittasi mahdolliseen ikäluokkamenestykseen. Kuitenkaan ei ehkä kehitystä ole tullut toivotusti."

"Nyt sovimme kasvattajan kanssa näin, mutta hän on hirvimetsällä, joten emme ole saaneet vielä heppa-järjestelmään suhteita oikein. Sudoku taas on nykyään veljentyttäreni eläinlääkäri Riikka Savolaisen hevonen. Sen kaksivuotias tytär Sudoku Solution (Broadway Hall) meni viikko sitten koelähdön ja olemme tyytyväisiä siihen. Olen nimittäin kimpassa siinä hepassa. Riikalla on vielä täyssisko tuolle jälkimmäiselle tältä kesältä."

Onko ikävä menestysaikoja?

"Ei hirveästi. Toisaalta kaikki ei pääse kokemaan sellaista, ja siitä ollaan kiitollisia. Toisaalta homma on mennyt taloudellisesti paljon huonommaksi. Silloin -80-luvulla Vermon pienin ykkönen oli 10000 markkaa, ja Volvo maksoi 30000. Nyt palkinnot ovat arvoltaan murto-osan tuosta, ja Volvosta saisi Vermon ykkösellä ehkä takapyörän. Sen suuruusluokan toimintaan ihan omilla hevosilla ei nykään enää pysty, ei vaikka menisi miten hyvin. Meillä oli parhaimmillaan 40 hevosta. Kun tila siirtyi minulle -89, se piti myös maksaa ja miettiä mistä rahat saadaan. Tuli eteen eri työt. Isä-Pentti ei tietenkään luovuttanut hevosista. Yhdessä tehtiin edelleen sen jälkeenkin hevoshommat, mutta minulle oli selvää, että on keksittävä myös varmemmin palkan tuovaa työtä. Nämä konehommat ovat ok, jos jaksaa lähteä välillä tunnin varoitusajalla töihin. Meillä on koneita, kolme poikaani töissä auraus-, lakaisu, ynnä muissa töissä kanssani ja kiireaikoina pitää palkata lisääkin työvoimaa."

"Noissa hepoissa olen mukana, mutta kyllä ne hevoshommat muuten alkavat olla siinä. Riikka Savolainen myös pitää tätä meidän tallia täällä Mäntsälässä. Me hoidamme kyllä viljelykset tilalla, mutta talli on hänen vastuullaan. Aika harvoin tulee enää käytyä raveissa, toisin kuin silloin nuorempana."