Katso video: Siiri Mäkinen tähtää hevosalan ammattilaiseksi

Rami Marjamäki

Siiri Mäkisellä ja Werner Orsilla on hyvät valmennusolosuhteet Juupajoella.

Kaviot rummuttavat rytmikästä ravia kimmoisaan metsäautotien pintaan, kun Werner Ors nousee lähes kilometrin mittaisen hiittisuoran lopussa olevan mäen päälle. Ravurin ohjissa on 19-vuotias Siiri Mäkinen, joka tähtää hevosalan ammattilaiseksi.

”Parasta hevosten kanssa työskentelyssä on, kun näkee oman työnsä jäljen ja sen miten hevoset kehittyvät”, Mäkinen sanoo.

Mäkisellä on kaksi valmennettavaa, perheen kotikasvatit Werner Ors ja Wera Winner. Molemmat ovat menestyneet varsin mukavasti kilparadoilla. Werner Orsin tuorein voitto on reilun viikon takaa, jolloin ruuna voitti Vermossa kovalla täyden matkan kilometriajalla 1.12,2a.

”Kaksi omaa valmennettavaa on sopiva määrä tässä kohtaa. Käyn myös auttelemassa tuossa lähellä olevalla Mäkelän Pekan tallilla ja hakemassa samalla lisää oppia omaan tekemiseen”, Mäkinen kertoo.

Hän valmistui keväällä ammattikoulusta turvallisuusalalta, mutta alan työt eivät ainakaan nyt ole ajankohtaisia.

”Turvallisuusala tuntui vielä kouluun mennessä mielenkiintoiselta, mutta kyllä nyt on tarkoitus työskennellä hevosten parissa. Jossain isolla ammattitallilla tai vaikka Ruotsissa olisi mukava käydä jonkinlainen pätkä, mutta omat hevoset pitäisi ottaa mukaan. Tai mennä silloin, kun ne ovat talvitauolla.”

Koulun kahden kuukauden mittaisen työharjoittelun hän teki Teivossa Antti Veteläisen tallilla.

”Siellä näki, miten ison tallin rutiineja pyöritetään. Ja tietysti sai ideoita valmentamisestakin.”

Valmennusolosuhteet kotitallilla ovat kohdallaan, sillä parin kilometrin päässä olevan hiittisuoran lisäksi hevosia pääsee valmentamaan Mäkelän radalla. Reservinä on myös heinäpeltoa, jossa voi ajaa tarvittaessa.

”Oikeastaan lähes ympäri vuoden pääsee kyllä ajamaan hevosia ihan hyvin. Teivoon on 50 minuutin matka, joten siellä käydään tarvittaessa.”

Siiri Mäkinen on ajanut kilpaa 27 lähdön verran. Hän hankki C-ajoluvan 2,5 vuotta sitten.

”Korttikurssilla ja ensimmäisissä starteissa minulla oli liisattuna Ben Cates. Se oli toimivampi hevonen niissä kuvioissa.”

Mäkinen on ehtinyt ohjastaa 27 starttia, joista osa on monté-lähtöjä. Voittoja on kertynyt neljä.

”Ajaisin mielelläni enemmänkin, mutta täällä Etelä-Suomessa ammattikuskit ajavat paljon ja muiden on aika hankala päästä ajamaan kilpaa. Hiittaan jonkin verran toisten hevosia, ja lähden mielelläni kauemmaskin ajamaan kilpaa.”

Mäkinen osallistuu viime vuoden tapaan myös tänä vuonna Juniorikypärät-kilpailusarjaan, joka on luotu tarjoamaan nuorille ohjastajille lisää kilpailumahdollisuuksia. Siihen on valittu 12 korkeintaan 25-vuotiasta C-kortillista ohjastajaa eri puolilta Suomea. Kauden aikana ajetaan kuusi lähtöä, joista viimeinen on vuorossa 20. marraskuuta Jyväskylässä. Mäkinen on ennen viimeistä koitosta toisena pistetaulukossa Sara Hautamäen jälkeen.

”Viime vuonna lähtöihin oli välillä hankalaa saada hevosia, mutta tänä vuonna on ollut vähän helpompaa.”

Hevoset tulivat Mäkisen elämään pikkutyttönä, kun hän alkoi käydä ratsastamassa siskonsa Sennin kanssa. Perheessä ei ollut varsinaista hevostaustaa, mutta vuonna 2014 siskokset hankkivat tamman nimeltä Show No Mercy, joka tuli kotipihaan asumaan. Se astutettiin, ja seuraavana vuonna syntyi Werner Ors. Sen nuorempia sisaruksia ovat Mäkisen toinen kilpahevonen Wera Winner ja kaksivuotias William Way.

”Se ei tullut koskaan varsa alla tiineeksi, joten varsat ovat syntyneet joka toinen vuosi. Show No Mercy jouduttiin lopettamaan pari vuotta sitten.”

Isä Timo Mäkinen on siirtynyt oman autourheiluharrastuksen parista elävien hevosvoimien pariin, tuiki tarpeellisiin taustajoukkoihin. Hän oli aluksi myös perheen hevosten virallinen vastuuvalmentaja, koska Siirin ikä ei riittänyt, vaikka hän lenkit ajoikin.

”Minulla on valmentajana viisi voittoa”, hän muistuttaa tyttärelleen hymyillen.