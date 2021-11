Sobel Conway valmiina avaamaan uudelta valmentajaltaan ja omistajaltaan - ”Philippe ei puhu suomea, enkä minä ranskaa”

Terhi Piispa-Helisten

Sobel Conway on ladannut akkunsa, ja huippuruuna on jälleen valmiina taistoon.

Viimeksi elokuun 14. päivä startannut Sobel Conway on palaamassa radoille. Ruuna on ilmoitettu mukaan maanantaina Vincennesissä ravattavaan Prix d'Arcachoniin.

Taukonsa aikana Sobel Conway on vaihtanut omistajaa ja valmentajaa. Antti Ojanperän kokoama porukka osti ruunan elokuun lopulla. Pian sen jälkeen Sobel Conway siirtyi Philippe Daugeardin treeniin.

”En tiedä ruunan tilanteesta sen kummempaa. Philippe ei puhu suomea, enkä minä ranskaa”, Antti Ojanperä nauraa.

”Sen tosin tiedän, että treenari kävi Utah Beachilla päästämässä hiitin. Seuraavana päivänä Sobel käytettiin klinikalla tarkistettavana, ja kaikki oli ruunalla hyvin. Brita Flander on toiminut meidän ja Ranskan pään välillä puhenaisena.”

Ojanperä täsmentää, että maanantainen kisa ei ole lähiaikojen päätavoite.

”Onhan se aina komea juttu, kun hevosesi starttaa Vincennesissä. Tämä ei kuitenkaan ole kauden päästartti, varmasti vähän preparé-meiningillä mennään. Joku sopiva lähtö oli sitten kuun lopulla tarjolla.”

Vaikka alunperin suunnitelmat erilaiset olivatkin, niin Sobel Conway tulee pysymään toistaiseksi Ranskassa.

”Joo, ruuna on talven ajan Ranskassa, ei se ole tulossa vielä Pihtiputaalle. Kyllä sellainen olo tulee, kun Ranskan palkintoja katsoo, että jos hevonen on asiallinen, niin ei sitä tänne kannata tuoda. Toki noihin lähtöihin on tunkua, mutta onhan Talvimeetingin ulkopuolellakin tarjontaa. Ei oteta mitään painetta ja stressiä. Mukava katsella, miten ruuna lähtee menemään. Kun päästään alkuun, niin mietitään lisää. Valmentaja saa tehdä rauhassa päätökset”, Ojanperä tuumii.

Sobel Conway on tienannut Ranskassa 20:ssa startissaan yhteensä yli 155 000 euroa. Voittoja ruuna on ravannut kolme kappaletta. Sobel Conway oli alkukeväästä huippulyönnissä, mutta kesän kisoissa tulosta ei tullut samaan tahtiin. Yhteensä Sobel Conway on ansainnut urallaan liki 365 000 euroa.

Daugeardin tallista on ilmoitettu Prix d'Arcachoniin mukaan toinenkin suomalainen, For You Kotka Oy:n omistama Whole Lotta Love. 8-vuotias ruuna on saavuttanut tämän kauden kymmenestä kisastaan komeasti neljä täysosumaa. Tilipussi on karttunut 117 370 eurolla.

Enintään 395 000 euroa tienanneille rajattu Prix d'Arcachonin kokonaispalkintopotti on 67 000 euroa. Lähtö ravataan autolähetyksellä ja 2100 metrin matkalla. Sekä Sobel Conway että Whole Lotta Love pääsevät voittosummansa ansiosta maanantain startissa eturiviin.