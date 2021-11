Tappi Hoikka: ”Met laitethan Lapissa hommat rokkaamhan” - Arctic Horse Racen nuotit alkavat olla selvillä

Hanna Närhinen/Suomen Hippos ry

Historian ensimmäisen Arctic Horse Racen ikimuistoisiin hetkiin kuului amerikkalaisvirtuoosi Tim Tetrickin täysosuma komealla suomenhevosella Pikku-Rytillä. Voittajavaljakon vierellä astelee Tappi Hoikka.

Kuukauden kuluttua Rovaniemen Mäntyvaarassa koittavan Arctic Horse Racen yksityiskohdat alkavat olla selvillä. Radan toimitusjohtaja Sari Jauhojärvi kertoo, että ohjelmassa on toissavuotiseen tapaan kansainvälinen ohjastajaottelu. Arctic Challenge -kisassa on tällä kertaa Suomi-Ruotsi-maaottelun makua.

”Kuskikisan päätähtiä ovat paluuta tekevä ruotsalainen ohjastaiteilija Johnny Takter ja suomalaislähtöinen, länsinaapurissa komean uran tehnyt Peter Ingves. Kotimaan ohjastajista paikalla ovat esimerkiksi Santtu Raitala, Hannu Torvinen, Olli Koivunen ja Mauri Jaara. Jorma Kontion osalta tilanne ratkeaa näinä päivinä”, Jauhojärvi valaisee.

Hän jatkaa, että Takter ja Ingves eivät ole aiemmin käyneet Rovaniemellä.

”Molemmat ovat innokkaina tulossa. He lähtevät kisaan tosimielellä, mutta pilkettä silmissään.”

Arctic Horse Race -kilpailutapahtumat alkavat lauantaina 4. joulukuuta kello 15. Päivän päälähtöjä ovat kylmäveristen Ice King ja lämminveristen Heat King. Sapluunaa täydentää ensimmäistä kertaa ajettava Arctic Pony King.

Oheisohjelma käynnistyy radalla jo kello 12.

”Tarjolla on mieluisaa ja hevoshenkistä koko perheen aktiviteettia ja puuhaa. Meillä on myös setä- ja tätiratsastusta perinteisen poniratsastuksen lisäksi. Tapahtuman tärkeä yhteistyökumppani on Rovaniemen kaupunki, ja päivän yhtenä teemana on kiusaamisen vastainen toiminta. Alueen koulut aktivoidaan hommaan mukaan”, Jauhojärvi kertoo.

Hän lupaa, että sekä TotoTV-lähetyksen katsojille että paikan päällä olevalle yleisölle on tarjolla tavallisuudesta poikkeavaa tunnelmaa ja ohjelmaa.

”Ja tietenkin Lapin lumoa ja taikaa. Arctic Horse Race on tapahtuma, johon meillä on uskoa ja jonka tulevaisuuteen panostetaan kovasti”, Jauhojärvi lausuu.

Ravien jälkeen alkaa radan katsomossa iltajuhla. Tahdit takaa tuttuja klassikoita ja hittejä repertuaaristaan tarjoileva The Bilebändi.

”Kyseessä on nimenomaan koko porukan tilaisuus, ei pelkästään meidän hevoshenkisten illanvietto”, Jauhojärvi sanoo.

Ohjastajaottelun vieraista ja heidän isännöinnistään vastaa tuttuun tapaan Tappi Hoikka.

”Viime vuonna ei voitu ottaa väkeä lehtereille, mutta nyt me lähdemme taas koko organisaation ja talkooporukan kanssa rakentamaan jälleen viihtyisää yleisötapahtumaa. Rovaniemi haluaa olla edelläkävijä ja tarjota elämyksiä niin kilpailijoille kuin katsojille. Met laitethan Lapissa hommat rokkaamhan”, Hoikka lupaa.

Ensimmäinen Arctic Horse Race järjestettiin vuonna 2019. Tapahtuman tähtenä tuikki yhdysvaltalainen huippuohjastaja Tim ”the Bionic Man” Tetrick. Tapahtuma saavutti kansainvälistä huomiota, ja se palkittiin Ravigaalassa Vuoden ravitekona.