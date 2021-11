Suomalaiskuhinaa Menhammar Online -huutokaupassa - Jonna Irri osti arvokkaan varsan

Ville Toivonen

Jonna Irri huusi Menhammarin huutokaupasta kuvan Maharajahin, Prix d'Ameriquen voittajan, puolitoistavuotiaan tyttären Full Speed Forwardin 190000 kruunulla.

Menhammar Online Sale -hybridihuutokaupassa oli myytävänä sunnuntai-iltana 14 siitostammaa, kahdeksan kilpahevosta, kolme varsaa, joista kaksi vuotiaita ja yksi kaksivuotias sekä kaksi huippuarvokasta siitosoriosuutta, yksi Face Time Bourbonista ja yksi Menhammarin uudesta superoriista Calgary Gamesista. Huutokauppaa käytiin netissä, mutta se ratkesi illan livelähetyksen mittaan ja hevoset esiintyivät virtuaalisesti kehässä kukin vuorollaan.

Oriosuudet olivat päälle miljoonan kruunun hintaisia: Calgary Gamesin elinikäisestä astutusoikeudesta maksettiin 1075000 kruunua ja Face Time Bourbonista 1250000. Varsoista selvästi arvokkain oli Irrin huutama Full Speed Forward. Maharajahin (Viking Kronos) ja nuorena siitokseen siirtyneen vasta hiljan siitoksessa aloittaneen Wroom Wroomin (From Above) tytär maksoi 190000 kruunua. Varsan emän veli Panne De Moteur (Credit Winner), 08,9 ja 8,7 miljoonaa kruunua, on menestyksekäs siitosori jätettyään pienistä ikäluokista San Moteurin, joka oli Kriteriuminsa kakkonen ja Derbyn kolmonen. Wroom Wroomin ja Panne De Moteurin emä Jalopy (Donerail) puolestaan meni 10,7 ja voitti syntymämaassaan USA:ssa mm. Hambletonianin Oaksin sekä yhteensä liki kolme miljoonaa kruunua.

"Etsittiin parin hevosenomistajan kanssa tämän hintaluokan ja kaliiperin varsaa jo jonkin aikaa", Jonna Irri kertoo.

"Suku on nyt aika kohdillaan sitten aikanaan siitokseenkin, ja sekin oli tässä hankinnassa plussaa, mutta kilpahevoseksi tamma tietysti ensi kädessä hankittiin. Toivotaan, että se esittää edes jotain lähisukulaistensa kapasiteetista."

Suomalaisostajat olivat muutenkin liikkeellä, sillä Riku Pääkkönen huusi komean nelivuotiaan starttitamman Caboose (Jocose). Se on voittanut kaksi kahdeksasta startistaan, mm. tammikuussa Solvallassa ja mennyt täyden matkan kilometriajassa 15,0 Pasi Aikion valmennuksesta.

Näiden lisäksi Henri Paavilainen jatkoi siitostammahankintojaan ostamalla 11-vuotiaan Rosy Cheeksin, 13,2ake (Going Kronos) kantavana Fourth Dimensionista (Chapter Seven) 35000 kruunulla.

Tästä pääset Menhammarin huutokauppatuloksiin ja lisätietoihin hevosista.