Martti Ala-Seppälä osti Ohiostakin, Saku Mikkola Harrisburgin agenttina ja Kemppi vain myyjänä Amerikassa

Mikkoloiden albumi

Saku ja Maini Mikkola "sorvin ääressä". Saku Mikkola on Amerikan huutokauppojen vakionimiä ja huusi tänä vuonna Harrisburgista kaksi, mutta ne menivät asiakkaille.

Martti Ala-Seppälän viimeisin ostos Ohion Fall Speed Salesta oli kahdeksanvuotias siitostamma Tough Affair (Muscle Mass) 14500 dollarilla sisältäen varsamaksun. Toughf Affair kantaa Ohion Chapter Seven-oriista hambokolmosesta 2017 Enterprisestä. Ostos ei ollut Ala-Seppälän ainoa siitostamma viime ajoilta, vaan Harrisburgista tuli 20000:lla aikanaan kivikova kilpahevonen ja nyt kova siitostamma 15-vuotias Brandnewgirlfriend (Conway Hall) kantavana Cantab Fashionista (Cantab Hall).

Saku Mikkola huusi Harrisburgista kaksi, tammavarsan Twisted Promise (Chapter Seven) 17000 dollarilla ja kolmevuotiaan siitostamma Scirocco Kathy W:n 11,2 (Muscle Hill) kantavana Cantab Hallista, varsamaksu maksettuna, 47000:llä.

"Olin niissä vain agenttina", Saku Mikkola kertoo.

"Varsa jäi Amerikkaan ja kai Noel Daleyn talliin. Siitostamma meni ruotsalaiselle ostajalle. Toki itsellekin kiinnosti hankkia jotain, mutta hinnat ovat nyt niin mahdottomasti nousussa siellä Amerikassa, eikä mitään lopulta jäänyt käteen."

Kimmo Kemppi ja Antti Peltola esiintyivät Harrisburgissa vain myyjinä. Kemppi ja Peltolan Suojalampi Stable myivät vuosikkaat oriit Vendetta Kempin (Southwind Frank) 40000 ja Valyrian Kemp (Trixton) 10000 dollarilla. Kemppi möi lisäksi yhdessä Steve Stewartin kanssa tamma Verla Kempin (Archangel) 67000:lla sekä siitostamma Mariongotchocolaten, 12, (Chocolatier) kantavana Six Packista (Muscle Mass) 37000:lla. Mariongotchocolaten veli Marion Marauder 08,6 (Muscle Hill) ei ainoastaan voittanut The Hambletoniania vaan harvinaisen Triple Crownin eli kaikki kolme isoa, Yonkers Trotin ja Kentucky Futurityn hambon lisäksi.

Ala-Seppälä satsaa taas siitostammoihin, sillä hän osti jo viime vuonna Ohiosta Ajuaman (Jailhouse Jesse) 11,2 ja 366700 dollaria, ja on tuomassa senkin Suomeen.

"Sitten kun sen ensin toivottavasti saa Six Packista kantavaksi siellä puolen", Ala-Seppälä toteaa.

"Meinasin jo jossain vaiheessa vähän siirtyä 'eläkeputkeen', mutta nyt on taas into päällä antaa Seven And Sevenille (Chapter Seven) kunnon sauma siitosoriina. Nuo kaikki tammat on hankittu sitä silmälläpitäen, että ne astutetaan aikanaan Suomessa tuolla oriilla. Se on hyvin kiinnostava ja ansaitsee minusta mahdollisuuden. Lisäksi Pohjoismaissa ei ole Chapter Sevenin verta muuta kuin Fourth Dimensionissa Menhammarilla, eikä sitä oikein tulekaan hirveästi, ainakaan vielä, Eurooppaan. Walnerin (Chapter Seven) astutuksia ei yksinkertaisesti myydä Eurooppaan ja Chapter Sevenin itsensä pakaste ei toimi mitenkään hyvin."

"Amerikan kärryurheilulla menee lujaa. Palkinnot ovat nousussa ja eurooppalaiset, lähinnä ruotsalaiset, nostavat huutokauppojen hintatasoa. Ohionkin hinnat nousivat melkein kaksinkertaisiksi ja Harrisburgin sekä Lexingtonin hinnat jatkavat nousutrendiään."

Ala-Seppälän eilen ostama Tough Affair on itse tienannut hilkkua vaille 70000 dollaria ja kuuluu kovaan sisarussarjaan, jonka paras on Only Take Cash (Cash Hall) 10,2 ja 785648 dollaria. Emänemän jälkeläiset ovat juosseet puolestaan yli 1,4 miljoonaa taalaa.

Harrisburgista ostamansa Brandnewgirlfriend vasta kova tapaus on. Se voitti 12 uransa 15 startista ja tienasi niistä 204783 dollaria. Sen emä Tiffany Gold (Armbro Goal) on Pohjois-Amerikan vuoden kaksivuotiaan tamman 2007 Elusive Desiren (Angus Hall) 09,7 ja melkein 1,3 miljoonaa taalaa sisko. Tiffany voitti itsekin yhdeksän starttia. Brandnewgirlfriend on jo jättänyt Just For Todayn (Credit Winner), jolla on 162181 dollaria ja tappioennätys 10,0.

