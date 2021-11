Video: Jani Oinonen kertoo menestyneen kotikasvatin Nineelevenin tarinan – yksinkertaisilla systeemeillä hyvää tulosta

Elina Paavola

"Oman tallin varsoilla jos pääsisi vielä jatkossakin ikäluokkakilpailuja ajamaan. Noin ylipäätään tykkään pelata varsojen kanssa", etualalla Nineeleveniä ajava Jani Oinonen kertoo tavoitteista. Takana Jenni Oinonen Otto Erichin rattailla.

Jani ja Jenni Oinonen muuttivat kirkonkylältä Janin vanhempien kotipaikalle 2008 ja jatkoivat tilanpitoa viljatilana. Jennillä oli ratsastustaustaa lapsuudesta, mutta Jani oli enemmän kiinnostunut autourheilusta ja moottorikelkkailusta.

"Työkaverilla oli hevonen ja hyvä kaveri Ilpo Vartiainen tästä läheltä on innokas raviharrastaja, heillä oli iso merkitys hevosen hankkimisessa vuonna 2011. Viariina-varsa opetettiin ajolle ja sillä opeteltiin valmentamista. Pääsi se Villinmiehen Tammakilvan finaaliin, mutta paljon tekisin toisin nykyisellä tietämyksellä. Pikkuhiljaa ostettiin uusia hevosia ja opeteltiin lisää. Aluksi hevoset kilpailivat Ilpon nimissä", Jani kertailee tapahtumia.

Hän hankki valmennuslisenssin 2015. Sen jälkeen menestystä on tullut mukavasti nousevalla käyrällä, kunnes tämä kausi räjäytti potin. Nyt tallissa on viisi kilpahevosta, joista jokainen on voittanut vähintään kerran tällä kaudella, ja kaksivuotiaita tulevaisuuden toivoja kolme kappaletta. Oinosten kotikasvatti ori Nineeleven on voittanut kolmevuotiskaudellaan perinteiset suurkilpailut Kymenlaakso-ajon ja Oulu Expressin.

"Ei sitä tunnetta oikein osaa edes kuvailla, kun oma kasvatti, jota on varsasta asti rakennettu, voittaa tuommoisia lähtöjä. Se on jotakin aivan uskomatonta", Oinoset hymyilevät.

Laji on tarjonnut heille myös vastoinkäymisiä, mutta se ei ole intoa sammuttanut.

"Kyllä eläin tässä on se ykkösasia, mikä kiinnostaa. Ja itse kun treenaa hevosta, jolla saattaa olla ongelmiakin, ja ne saadaan selätettyä ja vielä vaikka pärjätäänkin, niin onhan se hieno tunne. Siinä saa työlleen palkkaa. Sekin on tietysti tärkeää, että hevosten kautta on saatu paljon kavereita ja tuttuja", Jani pohtii.

"Ihan jo kun tullaan treenien jälkeen tallille ja hevoset seisovat viilennysletkut jaloissaan, niin se on aina mukava rauhoittumisen hetki hevosille ja ihmisille", Jenni lisää.

Jenni työskentelee kotitallilla täysipäiväisesti. Jani ajaa edelleen tukkirekkaa päätyönään. Nykyinen toimintamalli tuntuu sopivalta.

"Ei pidä alkaa liikaa leijua, vaikka nyt on pärjättykin. Ei siihen tarvita kuin yksi kunnon flunssa-aalto hevosille, niin äkkiä on muutaman kuukauden hyvin hiljaista."

Oinoset eivät epäröi lähteä reissuun kauemmaskin. Tallin hevoset ovat kilpailleet ahkerasti myös Ruotsin puolella. Pohjois-Ruotsin Bodeniin on matkaa reitistä riippuen noin 600 kilometriä.

"Tietysti pitää aina miettiä, mihin milläkin hevosella kannattaa lähteä. Bodenissa on kuitenkin jatkuvasti 25 000–30 000 kruunun ykköspalkintoja tarjolla."

Oinoset olivat 2019 ja 2020 alkuvuodesta myös Tukholman liepeillä parin kuukauden mittaiset kilpailuturneet.

"Se vaati jo apujoukkoja kotiin, kun vähintään toinen meistä oli koko ajan hevosten mukana siellä. Bodenissa käydään varmasti jatkossakin, mutta pidempi reissu Ruotsiin on aika hankala järjestää."

Hevosten valmennus perustuu intervallitreeniin. Kilpahevosilla ajetaan kahdesti viikossa vetoja omalla suoralla. Kaksivuotiailla vetoja ajetaan kolmesti.

Käytössä on 1 200 metrin mittainen suora, jossa on hieman nousua ja laskua. Sinne pääsee kotitallilta pellonlaitaa ajamalla. Useimmiten hevoset myös lämmitetään pellolla, jonne aurataan talvella 900 metrin ajolenkki.

"Aika yksinkertaisilla systeemeillä mennään. Valjaissa ollessaan hevoset tekevät töitä ja sen jälkeen ne palautellaan huolella. Mitään höpölenkkejä ei ajeta ollenkaan, ja se on toiminut hyvin näiden meidän hevosten kohdalla", Jani kertoo.

Hevoset pyritään treenaamaan aina vähintään kaksi kerrallaan. Jos ajoapua on saatavilla, aisoihin laitetaan kolme–neljäkin hevosta.

"Sen tässä on huomannut vuosien varrella ihan selvästi, että hevoset menevät jotenkin rennompina ja samalla ottavat paremmin treeniä vastaan, kun on kaveri mukana."

Lajin tulevaisuudelta Oinoset toivovat, että palkinnot pysyisivät kustannusten jatkuvasti noustessa ainakin nykyisellä tasolla. Heidän mielestään palkintorahoja voitaisiin suunnata enemmän aloittelevien ja nuorten hevosten lähtöihin.