Uutisten Beat It taistelemassa Uppfödningsloppetin suurista rahoista lauantana - talveksi Suomeen

Anu Leppänen

Suomalaisomistuksessa kilaileva Ruotsin kaksivuotismenestyjä Beat It on tällä hetkellä Mattias Djusen valmennuksessa, mutta talveksi se tulee kuvan Isto Kuisman talliin.

Lauantaina Malmön Uppfödningsloppetissa kilpaillaan 700000 kruunun ykköspalkinnosta. Beat It (Broadway Hall) on jo juossutkin uusille omistajilleen 232500 kruunua. Se ei tietenkään ollut ilmainen, kun tamma oli jo näyttänyt kykyjään kilparadalla ennen huutokauppaamistaan. Beat It maksoi Traveran huutokaupassa 700000 kruunua. Ostajajakaksikko Iiro Uutinen ja hänen veljenpoikansa Joonas, rakennusalan yrittäjiä molemmat, voivat siis kuitenkin olla tyytyväisiä, sillä tamma ei ole vielä huonoa juoksua tehnyt, vaikka vastassa on ollut naapurimaan kaksivuotiaiden parhaimmisto.

"Tosi hieno heppa se on", Iiro Uutinen iloitsee.

"Rauhallinen ja fiksu kaikissa tilanteissa nuoruudestaan huolimatta. Hyvillä mielin lähdetään lauantain Jägersron kovaan kisaan, vaikka paikka on tuollainen, ja Jägersron rata on keulahevosia suosiva. Kyllähän Tetrick Wania tuntuu vahvalta, mutta kaikki ravilähdöt pitää ajaa, ennen kuin tulos voidaan julistaa. Valmentaja Mattias Djuse oli tyytyväinen karsintaesitykseen ja niin oltiin mekin. Djuse lupasi, että tamma terävöityy vielä hieman finaaliin, joten odotuksissa on taas hyvä suoritus."

Beat Itistä kerrottiin, että se olisi tulossa Isto Kuisman talliin jatkossa. Onko näin?

"Kyllä. Sillä on vielä yksi hyvä kisa Bergsåkerissa neljäs joulukuuta. Se voitti karsinnan Norrlands Elitserienin kaksivuotisfinaaliin, joka ajetaan 150000 kruunun ykkösestä. Tai siis hevosen ehdoillamennään, katsotaan nyt. Luultavaasti sitten tamma tulee Kuismalle talvitreeniin ja ensi kaudesta päätetään myöhemmin. Joko Isto on aloittamassa pientä toimintaa Ruotsin puolellakin tai se voi mennä Djuselle, mutta katsotaan nyt. Treenataan kuitenkin kunnolla kotimaassa ja koitetaan sitten hyväää kolmevuotiskautta Ruotsin isopalkintoisissa lähdöissä."

Menettekö lauantaina katsomaan ja mikä on kimppanne hevostilanne muuten?

"Menemme, on sen verran harvinaislaatuinen tilaisuus. Käymme samalla reissulla tutustumassa Per Nordströmin valmennustoimintaan Sisun Marko Alamäen järjestettyä tilaisuuden. Isto Kuisma, Joonas ja minä olemme seurueessa. Meillä on veljeni Panun kanssa Istolla Global Bring It On 13,3 (Bold Eagle) ja minulla yksin Proud Ms Cantab 12,7 (Cantab Hall). Sitten olen yhdessä siitostammassa ja sen tämän kevään varsassa mukana. Joonas taas on Aripekka Pakkasen valmentaman Monimanin 13,8ake (Dream Vacation) kimpassa mukana. Joten kyllä ihan tosissaan satsataan. Tämä kärpänen kun on kerran puraissut kunnolla, niin ei se taida enää helpottaa."

Uppfödningsloppet on lauantain Ruotsin T75-pelin neloskohde. Se ajetaan 18.27 Suomen aikaa. T75 menee kiinni 17.20 ja Ruotsin ravithan näkyvät TotoTV:llä.