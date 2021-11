Arctic Challengen kuskikattaus selvillä – Verbeeckille haastajat kotimaan lisäksi Ruotsista ja Norjasta

Ville Toivonen

Bodenilainen Hanna Olofsson saapuu 4. joulukuuta napapiirille kamppailemaan Arctic Challenge -ohjastajakisan voitosta.

Rovaniemellä 4. joulukuuta järjestettävän Arctic Horse Racen järjestelyt etenevät. Tapahtuman yhteydessä käytävään Arctic Challenge -ohjastajaotteluun osallistuva tusina on selvillä. Vaikka kyseessä on yksilökisa, ohjastajat on jaettu teemoittain.

Lappilaisten joukkueeseen kuuluvat Petteri Joki, Mauri Jaara ja Kari Alapekkala. Legendojen porukassa ovat Tapio Perttunen, Antti Teivainen ja Jarmo Saarela. Tähtien tiimiin lukeutuvat Santtu Raitala, Olli Koivunen ja Hannu Torvinen. Ulkomaan haastajia ovat belgialaisvirtuoosi Joseph Verbeeck, kolmekymppinen norjalainen ohjastaja-valmentaja Marius Höitomt sekä Ruotsin naistreenarien ja -kuskien eturiviin kuuluva Hanna Olofsson.

”Kisaan saatiin hyvät kuskit. Hevosille arvotaan ohjastajat ilmoittautumispäivän aamuna maanantaina 29. marraskuuta. Arvonnasta tulee lähetys meidän somekanaviin”, valaisee Rovaniemen raviradan toimitusjohtaja Sari Jauhojärvi.

Hän huomauttaa, että Arctic Horse Racen sarjoja on muutettu tänään.

”Syynä on se, että kun tehtiin alunperin sarjat, ei Arctic Challengeen osallistuvista ohjastajista ollut vielä tietoa. Silloin kuskikisan osalähdöt eivät olleet Toto75-sarjoja, ja nuo kolme sarjaa oli laadittu voittosumman puolesta pienellä haarukalla. Skaalaa haluttiin laajentaa, jotta kaikille kuskeille löytyy osalähtöihin hevoset. Lisäksi yksi sarja on nyt Toto75-kohteena, kun kuskien taso varmistui korkealuokkaiseksi. Näin saadaan ohjastajaottelulle näkyvyyttä pääpelin osalähdön kautta.”

Jauhojärvi jatkaa, että Arctic Challengen kaikki osakisat ovat täysipainoisen kamppailun nimissä suunnattu lämminverisille.

”Pelkona oli, että kylmäverisarja ei olisi kerännyt pohjoisen suomenhevos- ja kylmäveripopulaatiolla täyttä osallistujamäärää. Haluamme, että kuskikisan jokainen osallistuja saa reilun mahdollisuuden”, Jauhojärvi taustoittaa.

”Kuskiesittelyt alkavat pyöriä lähiaikoina somessa. Minulla on hyvä fiilis Arctic Horse Racen osalta. Monta palasta pitää vielä laittaa paikoilleen, ja työtä riittää. Olen nyt ensimmäistä kertaa järjestämässä Arctic Horse Racea yleisötapahtumana. Viime vuonna ajettiin koronan vuoksi tyhjille lehtereille.”

Rovaniemellä ravataan tällä kaudella vielä kolmesti: huomenna tiistaina, Arctic Horse Racen merkeissä 4. joulukuuta ja jouluaatonaattona.

”23. joulukuuta ei ollut meidän oma valintamme, mutta jonkun siinä on ajettava. Koetetaan kaikin voimin kääntää päivä Hippoksen kanssa hyvässä yhteistyössä voitoksi. Jokaiselle totolähtöön osallistuvalle on luvassa vähintään 100 euron palkinto”, Jauhojärvi kertoo.