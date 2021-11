Takaiskut avasivat yllättävän oven: Jos Verbeeck saapuu Rovaniemelle - ”Rokkia luvattiin, ja rokkia tuleman pitää”

Kuva: Anu Leppänen

Rokkitähden habituksella varustettu ohjastajalegenda Jos Verbeeck saapuu napapiirille kirittämään suomalaisohjastajia.

Päivässä ehtii tapahtua paljon. Arctic Horse Race -tapahtuman järjestäjät saivat tänään jobinpostia, kun Arctic Challenge -ohjastajaottelun vetonauloiksi kaavaillut ruotsalainen Johnny Takter ja suomalaislähtöinen mutta länsinaapurissa vaikuttava Peter Ingves peruivat tulonsa.

Tämän myötä avautui kuitenkin uusi ovi, ja ovesta astui sisään belgialainen ohjastaitelija Joseph Verbeeck. Hän kohtaa nuorten tähtien Santtu Raitalan, Hannu Torvisen ja Olli Koivusen johtaman kotimaan ohjastajaeliitin Rovaniemellä käytävässä Arctic Challengessa.

”Takter ja Ingves olivat estyneitä tulemaan henkilökohtaisista syistä johtuen. Olimme aluksi tietenkin pettyneitä, mutta emme jääneet tuleen makaamaan. Saimme juuri vahvistuksen siitä, että Jos Verbeeck saapuu Rovaniemelle ja Arctic Challenge -ohjastajaotteluun. Rokkia luvattiin, ja rokkia tuleman pitää”, iloitsee ohjastajaottelun isäntä Tappi Hoikka viitaten MT Ravinetissä 5. marraskuuta julkaistuun artikkeliin. Pääset lukemaan sen täältä.

Hoikka oli illalla yhteydessä Verbeeckin.

”Joseph on innokkaana tulossa, ja innokkaita olemme mekin. Tilanne on siis mitä mainioin. Josin saamista Rovaniemelle auttoi Arctic Horse Race -tapahtuman hyvä maine.”

Arctic Horse Racen kilpailutapahtumat alkavat lauantaina 4. joulukuuta kello 15. Päivän päälähtöjä ovat kylmäveristen Ice King ja lämminveristen Heat King. Oheisohjelma käynnistyy jo kello 12.

64-vuotias Verbeeck ilmoitti kesällä, että hän lopettaa kilpailu-uransa tämän kauden jälkeen. Hän ei ole ohjastanut raviurheilun suurmaassa Ranskassa kuuteen vuoteen veroepäselvyyksien vuoksi. Tämä on vaikeuttanut hänen elinkeinonsa harjoittamista.

Verbeeck aikoo omien sanojensa mukaan keskittyä eläkkeellä muutaman hevosen harrastusmieliseen treenaamiseen kotitilallaan Belgiassa. Osan vuodesta hän aikoo tulevaisuudessa viettää Mallorcalla.

Verbeeck aloitti ohjastajauransa jo 14-vuotiaana, ja hän menestyi nuorena mainiosti myös raviratsastuksessa. Verbeeck pyöritti nuorena ohjastamisen ohella laajempaa valmennustoimintaakin, mutta 1990-luvun alusta alkaen hän on toiminut pääasiallisesti lainakuskina.

Verbeeck on voittanut puoli vuosisataa kestäneen uransa aikana Euroopan suurimman pitkän matkan kilpailun Prix d'Ameriquen ohjastajana neljästi. Merkittävimmän mailin lähdön Elitloppetin hän on vienyt ajokkiensa kanssa nimiinsä kaksi kertaa. Suomen suurista lähdöistä Verbeeck on juhlinut Finlandia-ajossa ja Kymi Grand Prix'ssä. Elämänsä hevosena hän pitää Sea Covea, joka oli ykkönen sekä Prix d'Ameriquessa että Elitloppetissa.

Radan ulkopuolella Verbeeckin tavaramerkkejä ovat olleet räväkät lausunnot ja suupielessä käryävä savuke.

”Hän on värikäs ja loistava persoona. Ja mikä tärkeintä, kyseessä on erittäin taitava hevosihminen. Julkisuudessa hän on antanut itsestään tietynlaisen kuvan, mutta siviilissä Jos on mitä miellyttävin mies. Se on varmaa, että siellä missä on Jos Verbeeck, siellä myös sattuu ja tapahtuu”, nauraa Hoikka.