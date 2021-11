Uudenmaan Upein tarjoaa stipendit kaikkien finalistien hevosenhoitajille

Terhi Piispa-Helisten

Uudenmaan Upein on ajettu vuodesta 1993 alkaen, ja hyvin usein voittaja on ollut tamma eli startannut paalulta. Mascate Match (kuvassa muusta yhteydestä) vuonna 2019 ei ollut poikkeus.

Hoitajien palkitsemisen lisäksi myös hevosenomistajia ja kasvattajia huomioidaan finaalipäivänä 29.12. entistä paremmin. Hoitajien stipendi on 100 euroa kolmen parhaan hevosen tapauksessa ja 50 euroa kaikkien muiden finaaliin osallistuneiden hoitajille.

"Emme ajattele tätä minään merkittävänä ratkaisuna hevosenhoitajien tilanteen ja hoitajapulan ratkaisemiseksi, vaan tämän tahon huomioimisena ja keskustelunavauksena", Uudenmaan Hevosenomistajat ULHO ry:n hallituksen jäsen Jari Vähänen kertoo.

"Pitäisikö tehdä näin muissa kasvattajakilpailuissa tai ravikilpailuissa vai löytyykö parempia rakenteellisia ratkaisuja? Jotain ilmiselvästi olisi syytä tehdä. Samoin haluaisimme nostaa omistajien ja kasvattajien asemaa esille, ja heidät tullaan myös ottamaan paremmin huomioon siis Uudenmaan Upeimman tapauksessa."

ULHO ry:n järjestämä Uudenmaan Upein kokee vuodenvaihteessa siis toisenlaisenkin muodonmuutoksen, kun se vaihtuu jo alkuvuodesta nelivuotiskisaksi. Loppuvuoden ja kolevuotiaiden versiossa tammat saavat jo perinteisesti 20 metriä hyvitystä, mutta pääsiäisestä 2022 alkaen järjestettävä uusi malli määrittelee tasoitukset voittosumman mukaan. Tämän kauden kolmevuotisikäluokka saa siis keväällä uuden mahdollisuuden uudenmallisessa Uudenmaan Upeimmassa.

Miten omistajat ja kasvattajat huomioidaan?

"Tässä on hieman samaa tilannetta osaltaan, kuin hevosenhoitajienkin asiassa. Koemme, että hevosenomistamisen ja kasvattamisenkin profiilia olisi nostettava. Suomessa on kokeiltu erilaisia tapoja nostaa hevosenomistajien viihtyvyyttä ravitapahtumassa, mutta täysin toimivia ratkaisuja ei vielä ole löydetty. Kuitenkin näemme, että omistajien ja kasvattajien huomiointi on elintärkeää. Finaalipäivänä ULHO kutsuu jokaisen finaalihevosen taustajoukoista kaksi omistajan ja kaksi kasvattajan edustajaa seuraamaan raveja. Kutsuun sisältyy ruokailu ja ruokajuomat sekä kotiinviemisiksi vielä kuohuviinipullo, eli jo finaalipaikka on voitto. Hoitajille jaetaan palkinnon lisäksi tuotekassi, joka sisältää myös pienen muistamisen itse hevoselle. Jokainen finalisti saa muistoksi myös hienon loimen."