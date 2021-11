Hevoset ovat olleet Olli-Pekka Kallasvuon juttu jo pikkupojasta lähtien: "Se vain kolahti minuun se näky"

Kallasvuon ensimmäinen hevonen She Loves You oli heti niin hyvä, ettei hän ole myöhemmissä hevoshankinnoissaan päässyt samaan.

Nokia-uransa lisäksi Olli-Pekka Kallasvuo tunnetaan myös hevospiireissä. Hänen osittain omistamallaan hevostalli Macapellilla on tällä hetkellä seitsemän hevosta.

Ensimmäisen kerran Kallasvuo vieraili raviradalla 12-vuotiaana pikkupoikana vuonna 1966. Paikkana oli Porin ravirata. Jo tuolloin Kallasvuo koki hevoset "omaksi jutukseen". Pieneen Olli-Pekkaan tekivät vaikutuksen hevosen ylväys ja sen vauhti.

"Se vain kolahti minuun se näky", hän kertoo.

Hän korostaa, ettei hänellä ollut tuolloin minkäänlaista taustaa hevosten parissa, vaan hevonen itsessään oli kiehtova eläin ja on sitä edelleen.

"Monihan tulee raviurheiluun pelaamisen kautta, mutta minulla se ei käynyt niin, vaan tulin eläimen kautta, vaikka perheessä ei ollut hevostaustaa", hän kertoo.

Kallasvuo kuvailee itseään hyvin eläinrakkaaksi ihmiseksi. Hevosten lisäksi hänellä on ollut koiria.

Raveja Kallasvuo kertoo seuranneensa jo pitkään säännöllisesti. Kiivaimpina työvuosina ja etenkin ulkomaankomennusten aikana seuraaminen jäi vähemmälle.

"Kävin kuitenkin jonkin verran, mutta hyvin hyvin vähän. Siihen aikaan, kun raveja ei voinut seurata kuin paikan päällä, se tietysti vaikutti", hän sanoo.

Kallasvuo on asunut työuransa aikana esimerkiksi Yhdysvalloissa, ja tuona aikana raveja ei käytännössä voinut seurata paikan päällä.

Viikoittain Kallasvuo katsoo kymmeniä ravilähtöjä.

"Eihän siihen kyllästy."

Kallasvuo hankki ensimmäisen hevosensa, She Loves You -tamman vuonna 2008 Anssi Suomiselta ja Henrikki Halmeelta. Hevoselle tuli hintaa 23 000 euroa.

She Loves You maksoi itsensä takaisin kilpailuvoittojen muodossa, sillä Kallasvuon omistuksessa tamma tienasi palkintorahaa lähes 350 000 euroa. On kuitenkin hyvä huomioida, että hevosesta syntyy sen kilpauralla myös paljon kuluja esimerkiksi valmennusmaksujen ja kilpailuttamisen takia.

Nykyisin She Loves You on siitostammana Yhdysvalloissa.

"Se on aika kova suoritus, että Suomessa syntynyt tamma toimii siitostammana noinkin korkealla tasolla", Kallasvuo kommentoi.

She Loves You:n jälkeen hevoset eivät ole menestyneet entiseen malliin. Menestys on Kallasvuon mukaan ollut kuitenkin kohtuullista.

"Ei ole vastaavaa tähteä tullut, ei lähellekään."

Pikkupoikana hevosiin syttynyt kipinä ei ole vuosien varrella sammunut. Kallasvuo huomauttaa, että jopa keskitason hevoset ovat todella hienoja urheilijoita.

"Kyllähän hevosen juokseminen on edelleen parasta, etenkin kilpailutilanteessa."

Kallasvuon osittain omistaman ravitalli Macapellin hevoset on rekisteröity Ruotsiin ja Ranskaan. Hän huomauttaa, että tallin pyörittäminen ei ole harrastus, vaan elinkeinotoimintaa.

"Siinä on iso ero, miten toimitaan", hän sanoo.

Tallin toiminta-ajatus nojaa hevosten nopeaan kiertoon. Toisin sanoen hevosia ostetaan, mutta niitä myös myydään jatkuvasti.

"Haetaan huippuja kovalla kierrolla", Kallasvuo tiivistää tallin liikeidean.

Mistä sitten tietää, mikä hevonen on tulevaisuuden voittaja-ainesta? Kallasvuo huomauttaa, ettei hevosesta voi ulkonäön tai sukupuun perusteella suoraan tietää, onko se voittaja vai ei.

Nokia-aikojen keskeisin oppi hevostallin pyörittämiseen onkin Kallasvuon mukaan juuri toiminnan ammattimaisuus sekä se, että toimintaa ohjaa liikeidea, eikä kyse ole harrastuksesta.

"Täytyy olla strategia."

Entinen Nokia-pomo pitää valitettavana sitä, ettei hänen yrityksensä strategiaan kuulu se, että liiketoimintaa harjoitettaisiin Suomessa.

"Yksinkertaisesti markkinan koosta ja toiminnassa liikkuvista rahamääristä johtuen liiketoiminnan edellytykset ovat huonommat", Kallasvuo linjaa.

