Lauantaiseen Arctic Challengeen valmistautuvalle Kari Alapekkalalle vahvistuksia Katja Melkolta ja Petri Salmelalta - ”Voi Verbeeck olla kummissaan, jos pakkanen paukkuu parissakymmenessä asteessa"

Ville Toivonen

Easy Silence ja Birbone O.K. ovat Kari Alapekkalan tallin tuoreet vahvistukset. Lauantaitasollakin juhlinut mutta maaliskuusta asti huilannut Torrent d'Inverne on puolestaan palailemassa radoille.

Katja Melkon treenistä käsin kisannut Easy Silence ja Petri Salmelalla valmentautunut Birbone O.K. ovat muuttaneet Kari Alapekkalan talliin. Hän on myös ensin mainitun uusi omistaja. Alapekkala pyörittää valmennustoimintaansa Torniossa elämänkumppaninsa Irene Kelloniemen kanssa.

Easy Silence (Quite Easy – Quality Croft) on ravannut uransa yhdeksässä kisassaan viidesti kaksariin. Voittoja on yksi ja kakkosia neljä kappaletta. Ruuna on vaikuttanut elokuusta alkaen Melkon yhteistyökumppani Anssi Nurmisen tallissa. Syksyn kaksi Vermon-kisaa toivat ruunalle kakkosen ja vitosen.

”Easy Silence on ollut Katjalla varsasta asti, ja se siirtyi Anssille alkusyksystä. Janne (Soronen) soitti viikko sitten, ja kertoi, että Easy Silence on kaupan. Katsoin ruunan startteja, ja kaupat tehtiin nopsaan”, Kari Alapekkala valaisee.

”Easy Silence on mennyt tasaisen hyvin, mitä nyt joukkoon mahtuu pari laukkastarttia, mutta niistäkin toiseen oli selvä syy. Easy Silence pystyy kehittymään, kun se saa yhden ehjän treenitalven. Ja mikä tärkeintä, ruunan voittosumma on sopiva, se pääsee mukaan hyviin lähtöihin. Anssi sanoi, että hevonen on täydessä terässä. Päätähtäin on luonnollisesti Bodenin lähdöissä.”

15 kertaa kilpaillut ja kerran voittanut, kolmesti kakkoseksi sijoittunut sekä yhden kolmosen napannut Birbone O.K. on 15,3-aikainen italialaisruuna. Varennen ja Lolly Kronoksen (Viking Kronos) suvukkaan pojan täysosuma tuli lokakuussa Bodenin pistelähdöstä.

”Se on ollut meillä pari viikkoa. Ruuna tuli Peteltä täydessä kilpakunnossa, mutta omistajan toive oli, että ajetaan lumessa ennen kuin startataan. Kyllähän sukuyhdistelmä Varenne – Viking Kronos herättää huomiota. Kyseessä on pirteä ruuna, joka menee treeneissä kivasti. Just aamulla ajoin Birbone O.K.:lla”, Alapekkala kertoo Melissa Halosen omistamasta ravurista.

Alapekkalan treenaamalle katraalle kuuluu muutenkin hyvää. Tallin paluumuuttaja, Toto75-finaalivoittaja Torrent d'Inverne alkaa olla valmis tositoimiin. 5-vuotias ruuna loukkasi viime talvena takajalkansa hankositeen.

”Ruuna treenaa hyvin. Meille tuli äskettäin talvi, ja ajetaan vähän aikaa lumessa. Sitten startataan. Loukkaantunut jalka on parantunut hyvin, eikä vammasta näyttänyt tulleen takapakkia. Torrent d'Inverne vaikuttaa ihan entisenlaiselta”, Alapekkala sanoo.

Keskiviikkona 55 vuotta täyttävällä Alapekkalalla on Heppa-järjestelmän mukaan 992 voittoa. Oikeasti tuhannen voiton haamuraja on jo ylittynyt.

”Ulkomaille rekisteröityneillä hevosilla on lohjennut parikymmentä täysosumaa. Salmelan Peten treenaamilla ja ruotsalaisten omistamilla hevosilla on tullut ykkösiä. Lisäksi siltä ajalta, kun työskentelin Tanskassa, on todistettavasti ainakin yksi voitto, mutta mennään Hippoksen virallisen laskurin mukaan”, Alapekkala juttelee.

Hän on lauantaina mukana Rovaniemen Arctic Challenge -ohjastajaottelussa. Vastaansa Alapekkala saa pohjoismaalaisten kollegoiden ohella belgialaisvirtuoosi Jos Verbeeckin.

”Voi Verbeeck olla kummissaan, jos pakkanen paukkuu parissakymmenessä asteessa ja näpit ovat jäässä ensimmäisen lämmityksen jälkeen. Siinä suhteessa meillä pohjoisen ohjastajilla on etulyöntiasema”, Alapekkala nauraa.