Vielä kerran, Elian Web - ”Se on mulle aina juhlahetki, kun lähden Eetulla ajamaan”

Terhi Piispa-Helisten

Katja Melkko ja Elian Web ovat kulkeneet yhdessä pitkän ja polveilevan matkan - ja matka jatkuu edelleen. Like a Prayerin poika Elian Web on voittanut uransa 79:stä kisastaan 29. Joukossa ovat kotimaiset klassikot Suur-Hollola-ajo ja Derby.

Pitkään hiljaiseloa viettänyt 09,9-aikainen pikakiitäjä Elian Web valmistautuu radoille paluuseen. Viimeksi huhtikuussa kilpaillut yksi suomalaisen ravijalostuksen timanteista hioo kuntoaan Julmyran valmennuskeskuksessa Katja Melkon johdolla. Melkko on treenannut Elian Webiä koko ruunan uran ajan.

Kausi 2021 on ollut Elian Webille vaikea. Takana on vain neljä kisaa, ja totosarakkeessa ovat nollat taulussa. Tammikuun lopun startissa Elian Web hiljensi voimakkaasti ja keskeytti. 9-vuotiaalla ruunalla epäiltiin jopa sydänvikaa, mutta mitään siihen viittaavaa ei tutkimuksissa löydetty. Kevään kisoissa ratas ei pyörinyt odotetulla kiivaudella, ja Elian Webin tuorein startti on huhtikuulta.

Mitä ”Eetulle” kuuluu tänään, Katja Melkko?

”Tuossa se tarhassa odottaa lenkille pääsyä. Tänään on treenipäivä. Täällä Julmyrassa on lumikin satanut maahan”, Katja Melkko kertoo.

”Eetu on ollut tauolla, kun sille tuli kesällä laitumella kolhu jalkaan. Ikää ja kilometrejä alkaa miehellä olla takana jo sen verran, että toipuminen otti aikaa. Ja annettiin ruunalle vielä ekstra-aikaa, että kaikki on takuulla kunnossa.”

Melkko jatkaa, että Elian Webin terveystilanne on nyt hyvä ja että ruuna on ollut jo pidempään treenissä.

”Hevonen on tosi iloisella mielellä, ja comeback on meillä haaveissa. Mutta se taso, millä Eetu kilpailee, on armottoman kova. Normaalihevoseksi Eetu on hyvässä starttikunnossa, mutta kyseessä ei olekaan normaalihevonen. Ruotsissa kultadivisioonat ovat niin vaativia, että niihin ei lähdetä osallistumisen ilosta. Se olisi väärin loistavan uran tehnyttä hevostakin kohtaan.”

Melkolla riittää uskoa suojattiinsa, vaikka sitä ikää ja niitä kilometrejä onkin sille karttunut.

”Jos Eetu valmistuu hyväksi, niin kyllä ruuna kultadivisioonissakin voi vielä pärjäillä. Sanoisin, että ruuna on nyt viittä vaille hyvä, mutta ei vielä riittävän hyvä”, Melkko miettii.

”En millään haluaisi asettaa ruunaa sellaiseen tilanteeseen, että se ei pysty parhaimpaansa. Haluan Eetun niin hyväksi, että se saa taistella voitosta, että se varmasti pystyy suoriutumaan omalla tasollaan. Eetu on niin viisas, että se ymmärtää, onko se raveissa riittävässä kunnossa. Se hämmentyy, jos se ei pysty menemään tasollaan tai kirimään kunnolla. En tietenkään tahdo vaatia miltään muultakaan hevoselta sellaista, mihin ne eivät pysty. Virheitä ja vääriä tulkintoja tulee valmentajana tehtyä, mutta kova pyrkimys on siihen, että hevoset juoksisivat aina kykyjensä mukaisesti, kun niillä kilpaillaan.”

Valmentajan äänessä on erityisannos lämpöä, kun hän puhuu kirkkaasta tähdestään.

”Eetu on niin kertakaikkisen hieno hevonen, aivan poikkeusyksilö. Sillä on valtava kilpailuvietti, ja se tykkää juosta kovaa. Olen joka päivä kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä Eetun kanssa töitä. Se on mulle aina juhlahetki, kun lähden Eetulla ajamaan. Kun saisi pussiin ja muillekin annettua sen, mikä se hyvyys ja salaisuus Eetun takana on, niin se olisi kova juttu”, Melkko lausuu.

Sauli Meriläisen vetämän Talli Webbien omistama ja West Breeding Oy:n kasvattama Elian Web vei Suuren Suomalaisen Derbyn nimiinsä vuonna 2016. Kesällä 2020 ruunaa juhlittiin Suur-Hollola-ajon sankarina. Keväällä Elian Web oli voittanut Paralympiatravet-finaalin Åbyssä. Kyseinen kausi 2020 onkin rahallisesti ollut Elian Webin menestyksekkäin. Tilille kilahti tuona vuonna yli 310 000 euroa.

Elian Web on kaikkien aikojen kuudenneksi eniten tienannut Suomessa syntynyt lämminverinen. Noin 910 000 euroa radoilta rahaa ravanneen ruunan edellä ovat vain Passionate Kemp, Louise Laukko, Houston Laukko, Brad de Veluwe ja Baron Pepper.

Julmyrassa on mietitty sitäkin vaihtoehtoa, että Elian Webin ura ei enää jatku.

”Toivotaan, että Eetu tekee paluun, mutta missään tapauksessa ei olla pettyneitä, vaikka ruuna olisi jo viimeisen kisansa juossut. Eetu on taatusti eläkepäivänsä ansainnut. Ruuna on antanut meille kaiken, mistä osattiin unelmoida, ja paljon enemmänkin. Mutta koetetaan vielä. Eetu tykkää lähteä raveihin, ja sen motivaatio on hirmu suuri”, Melkko sanoo.

Hän jatkaa, että ikääntyvällä yksilöllä on ikääntyvän yksilön taipumukset.

”Eetu on tällä hetkellä pulskassa kunnossa. Niin kuin sanoin, kyseessä on ikämies, ja ruoka tarttuu”, Melkko nauraa.

Elian Webin taipaleelle on aiemminkin sattunut vastamäkiä. Vuoden 2017 St. Michel-ajossa ruuna loukkasi epätasaisen kaviouran vuoksi hankositeensä.

”Eetu on tullut monta kertaa takaisin, ja se on ollut aina parempi kuin mitä on luultu. Täällä Ruotsissakin ruuna teki vielä ikään kuin toisen uran”, Melkko kehuu.

”Tällä kertaa paluuta vaikeuttaa se, että Ruotsissa ei ole helppoja lähtöjä tarjolla.”

No, tulkaa Suomeen kilpailuturneelle. Esimerkiksi Äimäraution illasta voisi löytyä sopiva lähtö.

”Ha-haa! On sitä joskus pohdittu, että voitaisiin käydä Oulussa kilpailemassa, kun se kuitenkin on Eetun kotirata. Suomeen lähteminen ei kuitenkaan ole ainakaan talvella senkään vuoksi yksinkertaista, kun Eetu ei kestä pitkiä hokkeja. Täällä Ruotsissa on enimmäkseen hiekkapintaisia talviratoja, ja niillä voi juosta pikkuhokeilla.”

Päivän juhlahetki Elian Webin ajaminen odottaa menestystreenari Melkkoa. Hän on raivannut asemansa Ruotsin kilpaillulla valmentajamarkkinalla salamannopeasti. Viime vuonna täysosumia tuli talliin 84, ja voittoprosentti kohosi lukemiin 23. Tällä kaudella vastaavat numerot ovat tässä vaiheessa 76 ja 22. Palkintorahoilla mitattuna viime vuosi oli selvästi tuottoisampi, mutta ero tähän kauteen selittyy Elian Webin ansioilla.

Melkko on sopeutunut ruotsalaiseen elämänmenoon moitteetta.

”Ei ole sillä tavalla ollut ikävä Suomeen, totta kai tuttavia ja ystäviä kaipaa. Olen vähän juureton, ja mun koti on aina siellä, missä mun perhe on.”