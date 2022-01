Raitalan 357 voittoa 2021 huikea saavutus - Kontion ennätys 417 on vuodelta -89

Jorma Kontion Suomen ennätyskausi 417 voittoa vuodelta 1989 tuntuu melko lyömättömältä ohjastajasaavutukselta, mutta myös Santtu Raitalan 2021 lukema 357 on jopa vertaansa vailla.

Terhi Piispa-Helisten

Santtu Raitalan ohjastusvuosi 2021 oli suomalaisittain jokseenkin ainutlaatuisen hyvä. Kuva tosin on vuoden 2020 (Zarenne Fas) Finlandia-ajon yhteydestä.

Raitalan viime kauden lukema on nimittäin ainoa tapaus, jossa suomalaisohjastaja on ylittänyt 350 voittoa kaudessa Kontion ennätyskautta lukuunottamatta. Edes Kontio itse ei ole toista kertaa ajanut yli 350:n voiton kautta. Kontion ennätyskausi oli ennen Raitalan syntymää, joten on hyvä kysymys, voiko Suomen nykyisillä kilpailumäärillä koskaan enää ylittää Raitalankaan viime kauden lukemaa?

Edellisen kerran Suomessa päästiin yli 300:n vuonna 2016, kun Mika Forss ohjasti 307 ykköstilaa. Sitä edellinen 300:n ylitys tapahtui 2001, kun Ari Moilanen ihjasti lukemaan 304. Vuotta aiemmin Antti Teivainen oli vienyt liigan lukemalla 302. Kontiolla on useita yli 300:n kausia, muttei yhtään toista yli 350. Myös kyseinen Forss vaikuttaa nykyään Ruotsin ohjastajamarkkinoilla.

Voiko viime vuoden liigavoiton lukemaa parantaa vielä, Santtu Raitala?

"En pidä todennäköisenä, että voisin kasvattaa lukemaa tuosta enää", liigavoittaja Raitala arvioi.

"Se on asia, jota ei vuoden alussa, keskellä vuotta tai loppukaudesta tule paljoa mietittyä, mutta näin jälkeenpäin arvioituna tuo saavutus lämmittää kyllä. Tuntuu, että jotain on jossain vaiheessa varmaankin tehty hyvin."

Muutatko sinäkin Ruotsiin ohjastamaan tulevina vuosina?

"Mahdoton sanoa miten elämä tulee menemään. Sen voin kuitenkin sanoa, ettei mitään sellaisia ajatuksia ole toistaiseksi ollut mielessä."

Suomessa ravien määrä on putoamassa, mutta toki edelleen ajetaan kilpaa lähes joka päivä jossain päin maata. Ruotsissa ajetaan hyvin monena päivänä viikosta lounasraveja, joten huippunimillä on useita kaksien ravein päiviä. Viime vuosien ykkösnimi Ulf Ohlsson ohjasti viime kaudella 329 tolppaa. Parhaana vuonnaan Ohlsson on yltänyt 410 voittoon 2016. Seuraavaksi paras liigavoittokausi miehellä oli 349 voittoa 2018.

Björn Goop puolestaan voitti 2015 ohjastettuaan 388 kertaa voittajaesittelyyn. Ohlssonillakin oli tuolloin 354 ykköstä. Goopin ja Ruotsin ennätys on 495 tolppaa vuodelta 2006, ja ulkomaan voittojen kera hän ylitti tuolloin 500:n rajan. Kontio on parhaana vuonnaan 2013 ohjastanut 332 ykköstä, jolla hän sijoittui kakkoseksi Björn Goopin takana. Kontion perhe muutti Ruotsiin vuonna 2000.

USA:ssa selvästi korkeammat voittomäärät ovat kärryurheilussa mahdollisia. Vuonna 2007 Tim Tetrick ohjasti peräti 1189 voittoa, mikä lienee jokseenkin ylittämätön lukema. Vuoteen sisältyi päiviä, joissa hän saattoi ohjastaa kolmissakin raveissa kuljettuaan välit helikopterilla.

