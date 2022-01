Utalalle mielenkiintoisia Onkel Investin Ruotsin tammoja

Onkel Invest Oy:n Päivi Laakkonen-Mäkihongolla on jo valmiiksi useita hevosia Juha Utalan valmennuksessa. Viikonloppuna Hollolaan saapuivat vielä ikäluokkalähtöjen finaaleja nelivuotiaana Ruotsissa kolkutellut The Fastlove ja aloitteleva Tiffanysky.

Anu Leppänen

Juha Utalan vuodesta 2022 voi tulla mielenkiintoinen, kun talliin saapui lisää Onkel Investin kovasukuisia hevosia viikonloppuna.

The Fastlove (Bold Eagle) teki esimerkiksi Tammaderbynsä karsinnassa viime syksynä rajun juoksun, muttei saanut finaalipaikkaa. Silloin Björn Goopin valmentama tamma laukkasi alkuun, jäi kauas ja jäi lopussa vielä pussiin sijoittuessaan viidenneksi. Nelivuotiaaksi tullut Tiffanysky (Charly Du Noyer) puolestaan on laukkaillut kahdessa kisassaan. Jälkimmäinen on St Michel -voittajan ja Finlandia-ajon kakkosen supertamma Not A Spacecasen (Barbeque) tyttärentytär.

"Aamupäivällä oli aika huikea lumimyrsky, mutta sen jälkeen hyvä keli ja ajettiin mm. molemmat tammat", Juha Utala kertoo.

"Ihan hölkkyyttelin vain niillä näin matkustuksen jälkeen. Kivalta tuntuivat kummatkin, ja ihan jännä lähteä kohti uutta kautta. The Fastlovella selvästikin oli kapasiteettia, mutta jättipottia ei saatu Ruotsin päästä. Tiffanyskylla taas laukat sotkevat, mutta iso riski tamma se vaikuttaisi olevan. Koitetaan päästä aikanaan ravia."

Miltä alkava kausi 2022 ja tilanne tallissa vaikuttaa muuten?

"Nyt on täyttä, 25 hevosta treenissä. Mielenkiintoiselta vaikuttaa. Muuten treenaillaan lähinnä hevosia jaksamaan alkanut kausi lähiaikoina, mutta muutamalla hepalla starttaillaan pikkuhiljaa. Viisivuotiaaksi tulleet Fazimo (Formula One) ja Piece Of Hero (Zola Boko) esimerkiksi ovat kiinnostavia täksi kaudeksi. Nelivuotiaaksi tullut Zara Avenger (Ready Cash) puolestaan tuntuu vahvistuneen ja on myös jännä uudella kaudella. Se oli viime kauden lopussa kipeä ja vaisut esitykset selittyvät sillä. Zaran vanhemmat sisarukset eivät ole olleet mitään varsatähtiä, eikä siis tämäkään. Paljon mahdollisia menestyjiä löytyy nyt tallista, joten mukava tehdä hommia tämän kaluston kanssa."

