Uutiset

Voitokas Elianin pikkuveli Justin Web siirtyi 1000:n paikkeilla pyörivälle Kari Alapekkalalle Uutiset Puolet 12 startistaan voittanut viisivuotias Justin Web on siirtynyt Kari Alapekkalan valmennukseen. Alapekkalalla on heppa-järjestelmän mukaan urallaan 999 ohjastettua voittoa, joskin todellisuudessa 1000:n raja on jo ylittynyt.

Anu Leppänen

Justin Web muutama vuosi sitten kahden vuorokauden ikäisenä. Vieressä häämöttää E L Dolly, jonka pojista varsinkin Elian Web on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen.

Justin Web on Derbyn ja monen suurkisan voittaneen yli 910000 euroa tienanneen legendan Elian Webin (Like A Prayer) täysveli. Seuraavan kerran torniolaisvalmentaja Kari Alapekkala yrittää "korjata" Hippoksen tilastolukemaansa kilpahevosten ohjissa ensi viikon keskiviikkona Oulussa. Justin Web saapui toiselta torniolaisvalmentajalta Janita Luttuselta perjantaina ja Alapekkala on ehtinyt jo käydä ajamassa uudella tulokkaalla. "Juuri tulin lenkiltä Justinin kanssa", Alapekkala mainitsee. "Kiinnostava hevonen se on. Mahan kanssa on ollut ruunalla kuulemma haasteita. Se voisi olla niiltä osin myös vaimoni eläinlääkäri Irene Kelloniemen projekti." Tuleeko pyöreitä lukemia kasaan ohjastajauralla kuinka pian? "Ensi keskiviikkona Oulussa taas yritetään, ja sinne on ollut puhetta, että tulisi ainakin pari sellaista ajokkia, jolla voittaminen olisi mahdollista. Ei siitä paineita synny ja oikeastihan niitä voittoja on Ruotsista ja Tanskastakin jopa parisenkymmentä enemmän, joita ei Hippoksen tilastossa taida näkyä. Joten kyllä se oikea lukema tosiaan on jo ylikin 1000." Millainen tilanne on tallissa ja mitä odotuksia 2022? "Hyvä tilanne, on liuta kiinnostavia hevosia. Talli on täynnäkin. Nykysysteemillä en voi ottaa enkä haluakaan ottaa enempää. Nämä ovat sellaisia, että niillä voisi ja pitäisi pärjätäkin jonkin verran. Esimerkiksi Aune Lintulahden Torrent d'Inverne tuntuu nyt tosi hyvältä ja menestynee jatkossakin. Hieman vielä mietiskelen, ilmoittaako Torrentin jo Ouluun ensi viikolle vai ei? Niin hyvin se nyt treenaa." Ville Toivonen Tornion Takter? Pohjois-Suomen valmentajien ja ohjastajien eturiviin kuuluva Kari Alapekkala on käytännössä jo 1000 voiton klubilaisia, vaikka Hippoksen tilasto näyttää lukemaa 999.