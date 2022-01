”Kun pääskyset tuloo, niin sitten koetetaan ajaa kilpaa” - Kääntyykö Saksan Breeders' Crownin kolmosen kurssi lakeuksilla?

Anne Vuosku

Risto Rauhala tallinsa uuden tulokkaan Limited Edition Bin kanssa lumisilla lakeuksilla.

Pitkän linjan raviharrastaja Risto Rauhala osti hollantilaisomistuksessa olleen neljävuotiaan Limited Edition Bin. Italialaisori Robert Bin tytär avasi uransa kaksivuotiaana synnyinmaansa Saksan Breeders' Crownin komealla kolmossijalla. Se oli liki 4 000 euron arvoinen ja tuli tuloksella 17,2/1900m.

Limited Edition Bin viime kausi sujui debyyttikisan valossa mollivetoisesti, sillä kolmevuotissesongin kuusi starttia eivät tuoneet mainittavampaa menestystä. Tamman ennätys koheni toki lukemiin 15,0ake. Limited Edition Bi kilpaili Paul Hagoortin treenissä.

”Tamma on elämäniloinen ja virkeä. Se kulkee pää pystyssä. Limited Edition Bi tuli Suomeen ja Turkuun viikko sitten. Sieltä sen hain”, juttelee 57-vuotias seinäjokelainen Risto Rauhala.

”Hevonen sai kotiutua ja sopeutua lumiseen maisemaan. Ajoin tammalla lenkkiä, ja sitten käytin lääkärissä. Ei siinä mitään vakavampaa ainakaan päällepäin näy, erinäistä pientä hoidettavaa on. Sellainen näkemys mulla on näiden ulkomaan tuontien perusteella, että suomalainen harrastajakin on parempi hoitamaan hevosiaan kuin eurooppalainen ammattilainen.”

43 vuotta raveja harrastanut Rauhala ei rakentele uuden hankintansa kanssa pilvilinnoja.

”En enää unelmoi, sen homman olen lopettanut. Kun pääskyset tuloo, niin sitten koetetaan ajaa kilpaa. Siinä on sopivasti tavoitetta.”

814 starttia ohjastaneen ja 47 kertaa ykköseksi yltäneen Rauhalan kiinnostus raveihin ja hevosiin on perua lapsuudesta.

”Isäukko ei halunnut päästää mua kossina baariin, ja hän osti meille hevosen. Suomenhevosten kanssa tuli pelattua. Valitettavasti eka hevonen taisi olla myös se paras, ja se, joka opetti eniten. Jos silloin olisin osannut sen, minkä osaan nyt, niin olisivat jääneet monet virheet tekemättä. Mutta koukkuhun jäin heti, enkä irti ole päässyt. Eikä tarvitsekaan, onhan sitä elämässä suurempiakin syntejä kuin ravit ja hevoset”, Rauhala nauraa. Hänen ensimmäinen hevosensa oli 33:stä kisastaan peräti kymmenen voittanut hilulainen ori Pohiili.

Betonielementtien kiinnikkeitä valmistavalla Semko Oy:llä tuotantopäällikkönä työskentelevä Rauhala laittelee kolmea hevosta.

”Tamman lisäksi siinä on suomenhevosruuna Penkki ja kolmevuotias Brad de Veluwen poika. Siitä ei osaa vielä sanoa sen suurempaa. Ruuna kasvaa niin kauheasti ja kärsii siitä. Katsotaan, valmistuuko varsa ravuriksi. Kaikkihan eivät sitä pääsytutkintoa läpäise”, Rauhala tuumailee.