Voitokas Malecon menetettiin sydänongelmiin

Malecon vastaili keulasta Boadicealle lokakuussa 2018 Jokimaalla.

Antti Ojanperän ja Minna Kankaan valmennuksessa uransa tehnyt Malecon (Love You) tuli tiensä päähän eilen, kun tutkimuksissa löytyi vakavia muutoksia sydämessä. Malecon kilpaili viimeisen kerran marraskuussa kotiradallan Killerjärvellä.

"Malecon ei ollut huono, mutta valmentaja Minna Kankaan mielestä se ei ollut normaali käytökseltään", kertoo ruunan osaomistaja ja kasvattaja Pasi Jetsu.

"Päätettiin tutkia, mistä on kysymys, ja selvisi nämä muutokset. Yksittäisenä sellaiset muutokset eivät olisi olleet vakavia, mutta niitä oli useita. Riski kilpaillessa olisi ollut aivan liian iso ja aivan tavallisessa elämässäkin ilman huippu-urheilua suuri, joten päätettiin ettei kanneta sellaista taakkaa, että jotain voisi sattua. Näin tämä kurja asia oli varmaankin paras ratkaisu huonoista. Minna Kangas ansaitsee erityiskiitoksen siitä, että hän oli niin tarkkana, eikä mitään vakavampaa päässyt tapahtumaan."

"Malecon tuotti paljon iloa, mutta vielä suurempiakin odotuksia oli. Ruuna oli todella hieno ja hienoluonteinen hevonen, jolla ainakin meistä oli kapasiteettia enempäänkin. Tällaiset sydänmuutokset eivät tule hetkessä, ja kukaties ne ovat jarruttaneet ruunaa jo jonkin aikaa?"

"Toivottavasti tulee vielä uusia ilonaiheita. Meillä on paraikaa kolme siitostammaa. Mamajuana (Classic Photo) kantaa Fabulous Woodista. Se on edelleen kimpan hevonen. Alegria (Brad De Veluwe) on kantavana puolestaan Broadway Hallista ja 21-vuotias hyväkuntoinen Eclair De Genie (Coktail Jet) on tyhjä mutta odottaa siemennystä Calgary Gamesilla keväämmällä."