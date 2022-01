Ruotsissa voitellut Fluke Heiskasen ja Halmeen talliin, poisjääntejä lauantaille ja Kurri Jari Boko vahvasti tulossa

Anu Leppänen

Bag's Simoni joutuu jäämään pois Teivon T75-kierrokselta, mutta muuten Team Heiskanen & Halmeella on hyviä uutisia.

Lisäksi Veijo Heiskasella on hyviä uutisia tallin muusta kalustostakin ja Fluken lisäksi valmennukseen saapui tällä viikolla myös kaksivuotias Lapland Teno (Harper Blue Chip). Lauantain Teivon kolmesta 75-hevosestaan valmentajalla on sen sijaan huonoja uutisia - Bag's Simoni ja Mozartkugel ovat joutuneet jäämään pois.

"On tullut mukavia hevosia treeniin ja vanhatkin vaikuttavat pirteiltä", iloitsee Heiskanen.

"Flukekin meni hiittiä jo tänään ihan hyvin. Samoin Kurri Jari Boko oli jo hiitillä ja parempi kuin ikinä minusta. Se on positiivista, kun ajattelee, että ori oli ollut kipeänä ja toisaalta kaatunut tarhassa pahasti. Noin kuukausi menee varmaan ennen kuin ollaan startissa."

"Hiitillä myös Sahara Peyote ilahdutti. Se oli vaisu viimeksi jostain syystä. Nyt hiitillä ruuna tuntui todella hyvältä ainakin."

"Lapland on pitkän tien alkupäässä, mutta nätti varsa ja sukukin on kiinnostava. Emä Punktum Skalfleks oli kai aika hyvä ja on mennyt 11-ennätyksen."

Kuinka käy lauantaina Teivossa ja miksi poisjäännit?

"Bag's Simonilla on vuohisissa rupea, jota täällä Etelä-Suomessa on ilmeisesti liikkeellä. Mozartkugel on muuten tuntunut hyvältä ja voisi pärjätä kärrylähdöissä, mutta kävin ajamassa tänään, ja hevonen ei ollut parhaimmillaan. Sillä ilmeni sama vaiva. Celsius Evo (T75-1) sen sijaan tuntuu älyttömän hyvältä edelleen ja jos se ei juutu kolmannelle kiertämään, sen pitäisi pärjätä. Se on hyvä hevonen ainakin nykyisiin sarjoihinsa. Ainahan sekin voi tulla kipeäksi, mutta en ole huolissani ainakaan vielä - heppa tuntuu niin hyvältä."

Celsius Evo starttaa numerolla kolme Teivon lauantain T75-avauskohteessa, joka lähtee kello 14.45.