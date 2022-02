Joensuussa rälläys johti viikonloppuna onnettomuuteen - valjastuskatoksia päreiksi ja auto liki lunastukseen

Pasi Pykäläinen

Tänne vei rällääjän tie. Joensuun raviradalla on edessä valjastuskatosremontti.

Usein nuorehkojen autoilijoiden ilkivalta ravirata-alueilla on noussut viime aikoina ongelmaksi monilla raviradoilla. Tuorein tapaus on viikonlopulta Joensuusta. Linnunlahden ravirata paikkakunnalla sijaitsee keskustan välittömässä läheisyydessä. Alueella on lukittavat portit, mutta viikonloppuna ilmeisesti nuoriso oli päässyt sisään ainakin tallialueelle ja aiheuttanut melkoista tuhoa. Auto oli lähtenyt käsistä ja törmännyt valjastuskatosrakennelmiin rikkoen paikkoja usean katoksen alueelta.

"Auto oli mennyt niin huonoon kuntoon, ettei sitä ollut pystynyt enää ajamaan", Joensuun raviradan toimitusjohtaja Pasi Pykäläinen kertoo.

"Se helpotti salapoliisintyötä, kun rekisterinumeron kautta päästiin tekijöiden jäljille. Tosin auto oli ollut lainassa, joten varmaan itse kunkin kannattaa miettiä, lainatako autoa vai ei? Saako autosta kalua, on hyvä kysymys, mutta onneksi kellekään ei ollut käynyt mitään. Auton omistajan kanssa on sovittu, että vahingot korvataan. Toki meillä on vakuutuskin ilkivaltaa varten, mutta tämä nyt selvisi näin."

Aiheuttaako tapaus muutoksia alueen aitaamiseen tai portteihin?

"Meillä on lukolliset portit, mutta alueella toimii eläinklinikka ja meidänkin henkilökunnan pitää päästä liikkumaan tilanteen mukaan. Seuraava askel varmaan on sähköisesti eli kännykällä avattavat portit ja kamerat. Niistä selviää kuka on mennyt ja milloin. Saadaan lisäksi pidettyä portit pääosin lukossa. Tämä menee nyt harkintaan. Ollaan niin keskusta-alueella, että näitä täytyy nyt pohtia huolella. Alueita on lisäksi paljon: radan lisäksi parkkipaikkoja, autokatsomoa ja tallialuetta, joita pitää miettiä."