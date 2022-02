Lauri Hyvönen palaa kuskinpaikalle Kuopiossa perjantaina – ”Lähtöjen analysointi näytön kautta on huomattavasti helpompaa kuin kilvanajo”

Selostajalegenda on ohjastusuraa aloittaessaan huomannut, että aloitteleville tarvittaisiin lisää omia lähtöjä.

Lauri Hyvösen albumi

Lauri Hyvösen viime vuoden ensimmäisten viiden startin joukkoon kuului haasteajo Loviisassa.

Ravien ääni- ja kuvamaailmasta tuttu Lauri Hyvönen suoritti viime vuonna C-ajoluvan. Viimeksi ajamassaan lähdössä lokakuun alussa hän nappasi uransa avausvoiton Kaj Timgrenin Tim Jerryn rattailla Kaustiselta.

Tulevana perjantaina on vuorossa ohjastusuran kuudes kilpailu nykyään Järvenpääässä asuvalle Hyvöselle.

Kuopion perjantai-illan ravien neljännessä lähdössä Lauri saa ajettavakseen Heikki Mikkosen valmentaman Cod A’la Docin. Tämä kysyi Hyvöstä muutama viikko sitten ajamaan.

Lauri myöntää jännittävänsä perjantain starttia.

”Sen on ainakin oppinut ajamieni starttien myötä, että lähtöjen analysointi näytön kautta on huomattavasti helpompaa kuin kilvan ajo.”

Nelivuotiaaksi kääntyneen Cod A’la Docin kauden avausstartti näyttää varsin sopivalle tehtävälle. Lauri Hyvönen kävi maanantaina ottamassa tuntumaa aikavertailussa viime syksynä Kymenlaakso-ajon finaalista karsiutuneeseen ruunaan.

”Se tuntui vedoissa tosi hyvälle. Hevonen on todella hyvä tuohon lähtöön, kunhan kuski hoitaa leiviskänsä kunnolla.”

Perjantain lähtö on niin sanottu aloittelevien ohjastajien lähtö. Siinä saavat kilpailla ohjastajat, jotka ovat ajaneet enintään 50 starttia urallaan. Lauri Hyvönen kaipaisi lisää samantyyppisiä lähtöjä. Kuopion lähtöön ilmoitettiin hyvin hevosia.

”Ammattikuskeja vastaan on toki tietyllä tapaa helpompi ajaa. He ovat niin rutinoituneita. Kuitenkin aloittelevien ohjastajien lähdössä me kaikki olemme samalla viivalla starttimäärän perusteella.”

Hyvönen harmittelee, etteivät radat ole kirjoittaneet enemmän lähtöjä vähemmän ajaneille. Kolmen viime kuukauden aikana ei ole pahemmin ollut tämänkaltaisia lähtöjä. Kyseiset lähdöt toimivat oivallisena sisäänajoväylänä raviurheilun pariin.

”Perjantaisessakin lähdössä on useampi parikymppinen ohjastajauransa alussa oleva ohjastaja. Heidän on tärkeä saada enemmän mahdollisuuksia kilvanajamiseen samantasoisten ohjastajien kesken. Toivottavasti radat alkavat kirjoittaa enemmän tällaisia lähtöjä.”