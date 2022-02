Juha Vidgrén hevoskaupoilla Niskasten menestyksen innoittamana – "Kultajuhlia vietetään tänään ja soitto alkaa Einari-puistossa jo iltapäivällä"

Pentti Vänskä

Juha Vidgrén (tässä kuvattuna Ponssen tehtaalla) on järjestänyt yhtiön alusta asti tukemien olympiasankarien Iivo ja Kerttu Niskasen juhlia näiden synnyinkuntaan. Juhlat pidetään tänään tiistaina.

Vieremäläiset ovat saaneet jännittää kahden viime viikon aikana peräti viittä Niskasen sisarusten olympiamitalia. Edesmennyt Ponsse-yhtiön perustaja teollisuusneuvos Einari Vidgrèn aloitti jo sisarusten hiihtouran tukemisen. Vuosia ja monta arvokisamitalia myöhemmin Ponsse on edelleen IIvo ja Kerttu Niskasen tärkein tukija.

”Iivon kolme mitalia oli todella kova juttu. Lisäksi hänellä on nyt kultamitali kolmissa perättäisissä olympialaisissa. Kertun nouseminen kaksinkertaiseksi mitalistiksi vuoden takaisen loukkaantumisen jälkeen on jollakin tapaa melkein kovempi juttu. Olisi monelta jäänyt tekemättä Kertun eilinen loppuveto pronssimitalille”, analysoi Ponsse Oyj:n hallituksen jäsen Juha Vidgrèn.

Maanantaina hänet tavoitettiin järjestelemässä sisarusten mitalijuhlia, jotka pidetään tiistai-iltana Einarin puistossa klo 18.

”Laitetaan rokki soimaan jo tiistai-iltapäivällä ja annetaan mitalisteille heille kuuluva arvo. On tämä niin kova juttu.”

Iivo Niskasen kanssa häntä yhdistää Vieremän lisäksi innostus raviurheiluun. Iivo on omistanut viime vuosien aikana osuuksia useista hyvin menestyneistä ravureista.

”Kyllähän me jo lauantaina kävimme Iivon kanssa läpi Bergsåkerin V75-kierrosta. Iivo on perinpohjaisesti innostunut hevosista. Josko hän keväällä ehtisi suorittaa C-ajoluvan? Siitä on ollut jo pitempään puhetta. Urheilu on tietysti ollut etusijalla.”

Edellisen olympiakullan jälkeen Iivo sai lahjaksi Suomessa kasvatetun varsan, joka sai uuden nimen Goldiivo Hoss. Lahjoittajien joukossa olivat Suomen Hippos ja MT:Muut lahjoittajat ovat Kari Lähdekorpi ja Hoss-ravihevosten kasvattajat Hanna ja Hannu Härmälä, jotka omistavat ravurin yhdessä Niskasen kanssa.

Tuleeko tällaiselle palkitsemiselle jatkoa, jää nähtäväksi.

Jos on Juha Vidgrén innoissaan Pekingin hiihtomenestyksestä, on hän myös mielissään uusimmasta hevoshankinnasta Traveran internethuutokaupasta.

”Kisamenestyksen innoittamana alettiin etsimään uutta sopivaa starttihevosta. Lauantai-iltana haaviin tarttui 540 000 kruunulla (50 540 eurolla) viisivuotiaaksi kääntynyt ruuna Black and Quick (Up and Quick).”

Ruuna selvitti kolmevuotiaana tiensä Kriteriumin finaaliin Jörgen S Erikssonin valmentamana. Nelivuotiskaudeksi se siirtyi Ruotsin kärkivalmentajiin kuuluvan suomalaisen Timo Nurmoksen valmennukseen.

”Tuloksena oli useampi hieno voitto 11-tuloksella. Voittosumma on kuitenkin kruunuissa vain hieman yli 400 000 (reilu 37 000 euroa). ”

Viimeisin startti Nurmoksen käsistä on parin viikon takaa. ”Vaikka sillä on ajettu paljon mailia. On sillä mielestäni potentiaalia menestyä pitemmilläkin matkoilla.”

Ruuna menee aluksi Vidgrénin hevosia valmentavan Matti Nisosen Ruotsin filiaaliin Julmyraan. Kilpaillaanko hevosella vielä kevään aikana Ruotsissa, jää nähtäväksi.

”Matti tulee toukokuun alussa kotiin kaikkien hevosten kanssa. Ajamme ehkä Black and Quickillä kilpaa vasta kesällä Suomessa.”

Juha Vidgrén on tyytyväinen Nisosen valmennettavien menestykseen Ruotsissa kuluvan talven aikana. Lauantaina Djokovic nappasi STL-finaalipaikan Bergsåkerista maaliskuun lopussa Solvallassa ajettaviin STL-finaaleihin.

”Ruuna teki oikein hyvän esityksen, vaikka jäi toiseksi. Mika Forss on ajanut meidän hevosillamme todella fiksusti koko talven. Hän ajaa hevosen etujen mukaisesti.”

”Olen todella tyytyväinen Mattiin valmentajana. Meillä on samansuuntainen ajatusmaailma ravihommasta. Yhteistyö pelaa todella hyvin”, hän kiittää.

Ruotsin filiaalin menestyksen myötä paluu myös ensi talveksi Ruotsiin näyttää todennäköiselle. Julmyra on tarjonnut loistavat valmennusolosuhteen. Juha Vidgrènin mukaan Matti Nisonen tekee kuitenkin lopulliset päätökset filiaalin sijainnista.

Kesällä Vidgrén haluaa kuitenkin nähdä hevosensa kilpailemassa Suomea.

”Itäisen Suomen V75-kierrokset, Kajaanin ja Vieremän kesäravit kuuluvat ohjelmaan. Syksyn pimentyessä tarjoaa Ruotsi hyvän vaihtoehdon pitkille kilpailumatkoille Vieremältä käsin. Ruotsissa on todella kattava ja monipuolinen kilpailutarjonta talvellakin.”

Vaikka pääpaino Vidgrénin perheen ravitoiminnassa on tällä hetkellä kilpahevosissa, löytyy Suomesta kolme mielenkiintoista siitostammaa. Muscle Massista kantava Rio Crowe (isä Joke Face), Googoo Gaagaasta kantava Jasmine de Veluwe sekä kilpauransa päättänyt Grande Diva Sisu (Ready Cash).

Ruotsissa menestynyt Grande Diva Sisu on tarkoitus siementää Bar Hoppingilla. ”Tammat ovat Saharan Ravitallilla Haapamäellä. Vieremällä keskitytään kilpahevosiin.”

Yritystoiminnan ja hevosenomistamisen lisäksi Juha Vidgrén toimii maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän puheenjohtajana. Työryhmä antaa loppuraporttinsa raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuudsta juhannusviikolla.

Tällä hetkellä meneillään ovat eri hevossektoreiden asiantuntijoiden haastattelut.

”Työ etenee suunnitellusti. Vaikka budjettirahoitus on käytännössä turvattu, on alalla kaikkien hevosmäärien laskemisen kaltaisia haasteita edessään. Tavoitteenamme on antaa suosituksia ravialan kehityksen turvaamiseksi tulevaisuudessa.”

Lue myös:

Kulta-Iivo löysi kakkoslajinsa – kimppahevosia on nyt jo viisi